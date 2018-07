El Pompidou, el Museo Ruso y la Casa Natal de Picasso preparan su propia Noche en Blanco El Centre Pompidou Málaga vivirá el próximo día 20 una nueva velada de apertura gratuita al público. / Ñito Salas Los tres espacios prevén ofrecer junto al Festival de Málaga diversas actividades y la apertura gratuita hasta la medianoche el próximo viernes día 20 ANTONIO JAVIER LÓPEZ Miércoles, 11 julio 2018, 00:50

De aquel sueño convertido en bochornosa pesadilla que fue la candidatura malagueña para ser Capital Europea de la Cultura en 2016 sólo ha quedado una iniciativa: la Noche en Blanco, organizada desde hace más de una década un sábado de mediados de mayo y convertida en multitudinario encuentro con la excusa de una oferta cultural concentrada en el tiempo y el espacio. El invento ha calado en la agenda colectiva y ese tirón popular buscan ahora el Centre Pompidou Málaga –que justo hoy estrena su exposición sobre Jean Dubuffet–, la Colección del Museo Ruso y la Fundación Picasso-Museo Casa Natal con la organización de su propia Noche en Blanco.

SUR ha podido confirmar de diversas fuentes que los tres espacios preparan para el próximo viernes día 20 y con la colaboración del Festival de Málaga Cine en Español varias actividades que acompañarán a la entrada gratuita a las salas de exposiciones entre las ocho de la tarde y la medianoche.

Las fuentes consultadas por SUR han explicado que la elección de la fecha viene motivada por el deseo de hacer coincidir la iniciativa con la temporada alta turística y el periodo vacacional. Y como la iniciativa coincide con el ciclo de cine de verano promovido por el Festival de Málaga, la agencia municipal que gestiona el Pompidou, el Museo Ruso y la Casa Natal ha buscado la complicidad del festival para nutrir la agenda de su Noche en Blanco particular.

De este modo, los planes municipales pasan por programar en el Centre Pompidou la proyección de 'Midnight in Paris' (Medianoche en París), la película dirigida por Woody Allen y estrenada en 2011 con Owen Wilson y Rachel McAdams como protagonistas. En la Casa Natal de Picasso se ha previsto la proyección de varios capítulos de 'Genius', la serie producida por National Geographic y Fox 21 sobre la vida de Pablo Ruiz Picasso estrenada el pasado mes de abril en la que Antonio Banderas se mete en la piel del artista malagueño.

Por su parte, en el Museo Ruso está prevista la proyección de la película 'Desde Rusia con amor' (1963), la historia de James Bond encarnado por Sean Connery. Además, la elección de este título supone la continuación del guiño lanzado por la filial durante el Mundial de Fútbol que estos días se celebra en Rusia, ya que el museo ofreció la retransmisión en directo desde su auditorio de los partidos de la selección española y diversas actividades durante esos encuentros con el epígrafe de 'Desde Rusia con balón'.

Visitas guiadas

Junto con las proyecciones, la 'Noche en Blanco' que preparan los tres museos de la agencia municipal también plantea otra propuesta: las visitas guiadas a la Casa Natal de la mano de distintos representantes de la vida cultural de la ciudad.

Las fuentes consultadas por SUR avanzan que la 'Noche en Blanco' del Pompidou, el Museo Ruso y la Casa Natal de Picasso podría convertirse en una iniciativa con vocación de continuidad si el público responde como esperan sus organizadores.

En este sentido, cabe recordar que las filiales del Pompidou y del Museo Ruso ya probaron sin suerte el horario nocturno durante la temporada estival de su primer verano en Málaga. Allá por 2015, ambos espacios retrasaron su apertura diurna a las once de la mañana para prolongar su actividad hasta las diez de la noche. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada, ya que las visitas ganadas entre las ocho de la tarde y las diez de la noche fueron menos numerosas que las 'perdidas' por retratar la apertura de las salas desde las 9.30 hasta las 11.00 horas. Dado que los resultados no fueron los esperados, ambas filiales adoptaron ya en el verano de 2016 el horario habitual de 9.30 a 20.00 horas.

Ahora, el Pompidou y el Museo Ruso y la Casa Natal de Picasso vuelven a invitar a trasnochar. Aunque sea de manera puntual, que para eso estamos en verano.