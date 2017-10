Los poemas inéditos de Leonard Cohen verán la luz el próximo año

nueva york. La editorial Farrar, Straus and Giroux publicará en octubre de 2018 un libro póstumo del cantautor, poeta y escritor canadiense Leonard Cohen escrito en los meses previos a su muerte en noviembre pasado, informó ayer la casa de publicaciones en su web. La obra, titulada 'The Flame' ('La llama'), recoge varios de sus poemas sin publicar y una selección de escritos de los cuadernos de notas de un Cohen preocupado por el peligro de que nuestra cultura actual extinga la llama interior, explica su manager, Robert Kory.

«Aunque su salud estaba en declive, Leonard murió inesperadamente. Los que tuvimos el excepcional privilegio de pasar tiempo con él en este periodo reconocimos que la llama brillaba con fuerza en su interior hasta el final», aseguró en un comunicado. «Este libro, terminado solo unos días antes de su muerte (el 7 de noviembre de 2016), nos revela a todos la intensidad de su fuego interior», agrega el manager del genio quebequés.

'The Flame' incluye una colección de los últimos poemas de Cohen, seleccionados y ordenados por el autor, y una extensa selección de apuntes poéticos del autor que escribió a lo largo de su vida que ofrecen una «mirada íntima sin precedentes a la vida y la mente del singular artista y pensador». A estos escritos se añaden las letras de las canciones de los tres últimos álbumes de Cohen, así como algunas de sus piezas de prosa e ilustraciones. No es el primer libro donde Cohen mostrara sus poemas. El canadiense publicó en vida nueve libros de poemas, dos novelas, además de recopilaciones de su cancionero. Cohen murió a los 82 años tras cerca de cinco décadas de carrera musical y 12 álbumes de estudio, lo que le llevó a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008.