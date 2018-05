Plácido Romero sale de las sombras Plácido Romero presenta su obra reciente en la Galería Cartel hasta el 16 de junio. / SUR El artista malagueño vira hacia una pintura más optimista en su nueva exposición que presenta estos días en la Galería Cartel ANTONIO JAVIER LÓPEZ Miércoles, 30 mayo 2018, 00:24

Hace unos años el artista y profesor malagueño Carlos Miranda presentó en la Galería JM su proyecto 'Las invasiones anónimas', basado en diferentes aproximaciones a los estudios de trabajo de otros creadores, críticos e investigadores. Casi por las mismas fechas, Plácido Romero ofrecía en la calle contigua, en el Estudio de Ignacio del Río, su exposición 'Visiones de la crisis', protagonizada por escenas oscuras, casi lúgubres, marcadas en buena medida por el lugar donde las había realizado.

«Ahora reúno la obra en la que he trabajado durante los últimos cinco años. Es el tiempo que llevo en mi nuevo estudio.... Creo que cada estudio genera una historia diferente en mi obra. Durante años he estado en contacto con la sombra, en un proceso de encontrarme conmigo mismo en una zona oscura y ahora he salido a la luz», comparte Plácido Romero sobre la muestra que presenta estos días en la Galería Cartel de la capital.

La exposición Artista Plácido Romero (Málaga, 1961) presenta su muestra 'Estado primavera'. Lugar Galería Cartel. C/ Cortina del Muelle, 5. Málaga capital. Fecha Hasta el 16 de junio. Horario La galería abre sus puertas de lunes a viernes de 10.30 a 14 horas y de 17.30 a 21.00 h. y los sábados, de 11.00 a 14.00 h. Entrada Gratuita

Donde antes hubo escenas sombrías ahora brotan las flores, donde antes reinada el negro y la escala de grises ahora estalla el color. Ahí está el título del proyecto: 'Estado primavera'. «A partir de una determinada edad te toca darte a los demás, por eso en esta exposición está muy presente ese deseo de aportar a los otros un poco de alegría, una flor, un chute de optimismo», ofrece el autor malagueño con más de tres décadas de trayectoria artística a sus espaldas.

Los paisajes de la infancia

Así, Plácido Romero hace virar su obra hacia terrenos más luminosos, tanto en lo formal como en lo conceptual. Buena muestra de ese cambio llega con el cuadro que inaugura el montaje instalado en Cartel hasta el 16 de junio: 'Flores de las Arbinas'. «El título y la escena se refieren a un humedal que había en la zona de Antequera y que desecaron hace años. Era el lugar donde pasaba los veranos de la infancia y para mí es el paisaje ideal de un mundo ideal y feliz», añade el artista.

Instalado en Barcelona desde hace 22 años, Plácido Romero echa la vista atrás para hacer balance sobre su tierra natal. «Málaga es una ciudad que ha cambiado mucho, que cree en sí misma y proyecta optimismo», afirma Romero, que, no obstante, echa de menos al pequeño grupo de coleccionistas privados que, según su testimonio, mantenían con mayor brío el mercado local. «Eso sí, yo no me quejo. Málaga siempre me ha tratado muy bien», cierra Romero, ya lejos de las sombras.