Del pintor trepanado al actor esputado: George Braque y Gary Cooper

GEORGE BRAQUE. 13-5-1882 A 31-8-1963

Trece de mayo de 1882. Nace, en Argenteuil y en el seno de una familia de artesanos, George Braque, quien tras estudiar a los impresionistas en el parisino Museo de Luxemburgo, se zambulló en un cromatismo fauvista que lo conduciría a exponer en en Salón de Otoño de 1905 junto a Matisse. Después de meditar provenzalmente sobre el uso de la línea y de los colores de Cézanne, Braque se fue a visitar a Pablo Picasso y ambos se abismaron en buscar una respuesta provisional al problema suscitado por la construcción de un espacio pictórico que pudiera apartarse de la noción de perspectiva establecida desde el Renacimiento y unieron fuerza y paleta para inventar el cubismo, que comenzaron en perfecta sintonía de pinceles y acabaron artísticamente rosarioaurorados: que si esa declinación cromática me la has afanado mientras dormía, so traidor; que si mis Señoritas de Avignon tienen más cubos vanguardistas que tus naturalezas analíticas, so envidioso; que si a que voy e invento el collage, ciudadano George; que si pero qué dices si el collage ya lo he inventado yo, monsieur Picasso; que si a que te clavo una témpera al huevo en un ídem, so ingrato; que si a que te borro la sonrisa con una goma arábiga, so tramposo; que si por qué no te vas a la Gran Guerra y dejas a los profesionales profesionalizar, so amateur… Y dicho y hecho, Braque fue movilizado en 1914 y dejado por muerto en el campo de batalla en mayo de 1915, aunque unos camilleros tropezaron con él y al percatarse de que seguía respirando entre diecisiete mil expirados se lo llevaron a trepanar al hospital más cercano, donde tras permanecer en coma dos días con sus correspondientes noches se despertó pensando en los pájaros que habría de pintar años más tarde y que volverían a enfrentarle en autoría con Picasso por un quíteme allá esa Paloma de la Paz, que yo la he visto antes. C´est la vie.

GARY COOPER. 7-5-1901 A 13-5-1961

Setenta y nueve años después del nacimiento argenteuillés de Braque, moría en la californiana Los Ángeles Frank James Cooper, que con su genuino apellido y el nombre artistizado de Gary, se llevó al más allá tres premios Oscar – el primero por Sargento York (1941), el segundo por Solo Ante El Peligro (1952), y el tercero en reconocimiento a toda su carrera (1960) aunque este último lo recogió en su nombre James Stewart porque para entonces Cooper ya estaba en fase de finamiento inminente – y otras tres tentativas oscarizables en forma de nominación. Tras ser contratado por la Metro-Goldwyn-Mayer por cincuenta dólares semanales, Cooper se deja seducir por los estudios Paramount, que le suben el sueldo a ciento setenta y cinco dólares y lo transforman, primero en El Virginiano y después en uno de los Tres Lanceros Bengalies. A la vez que su desgarbada sobriedad lo iba situando entre los actores más populares y taquilleros de la meca del cine, el gran Gary iba manteniendo romances con toda coprotagonista viviente que se prestara, y se apuntaba en la asociación anticomunista de actores aunque, llegado el momento se negó a participar en las delaciones fomentadas por la maccartyana caza de brujas hollywoodense. También decidió renunciar a la luterana tradición familiar y probar con el catolicismo, antes de cuyo bautizo se fue a conocer al papa Pío XII, ante quien se presentó con un variopinto surtido de rosarios, medallas y estampitas santeras que, al genuflexionar el actor ante el obispo de Roma, sobrealfombraron la alfombra vaticana de vírgenes, mártires y cuentas ensartadas, para regocijo de los presentes y hasta de los ausentes posteriormente informados. La conversión no impidió sin embargo que a Gary lo cazara un cáncer de pulmón que transitaba por sus epitelios en vehículo de metástasis, y que lo esputó, malignamente aunque ya catolizado y bautizado, en fruitivas neoplasias celulares. Su última película, Sombras de Sospecha, se estrenó un mes después de su deceso carcinomiado, y su rodaje representó una auténtica tortura por no decir putada, para el actor, que entre toma y toma tenía que ser conectado a una bombona de oxígeno. Al vaquero exhausto que encarnó El Hombre del Oeste se le acabó definitivamente el aliento seis días después de alcanzar la sexta década de vida. Siempre nos quedará Veracruz.