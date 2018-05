Picasso recibe a Warhol en su casa

En los años 50, aquel chico procedente de una de las ciudades industriales del país que empezaba a hacer fortuna como ilustrador en la Gran Manzana se atrevió a enviarle una carta nada menos que al director del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), Alfred Barr, para ofrecer una de sus obras a la institución. El todopoderoso Barr echó mano de diplomacia para rechazar la propuesta de aquel desconocido. «Si hoy visitan el MoMA van a encontrar a más personas haciéndose fotografías delante de las latas de sopa Campbell's que de 'Las señoritas de Avignon'».

Con esa frase, el director artístico del Museo Picasso Málaga (MPM), José Lebrero, ilustraba esta mañana no sólo el ascenso al Olimpo de la Historia del Arte de Andy Warhol, sino su papel como casi el único artista del siglo XX capaz de mantenerle la mirada de la popularidad al genio malagueño. Ambos, Picasso y Warhol, se encuentran ahora en el MPM, última escala de la gran retrospectiva sobre el padre del arte pop que después de pasar por los CaixaFórum de Barcelona y Madrid recala ahora en el museo malagueño.

Todo lo que rodea a 'Warhol. El arte mecánico' parece digno del autor que hizo de la mercadotecnia una de las bellas artes. Un número de obras imponente, una galería de celebridades de la cultura popular contemporánea y un lenguaje plástico de gran impacto visual y reconocible para una audiencia de gran espectro. La fórmula parece llamada al éxito de público, en plena temporada alta turística en la Costa del Sol y con el precedente de los 485.000 espectadores que el montaje ha recibido en sus escalas anteriores.

Pero además, la retrospectiva comisariada por el propio José Lebrero juega la baza de ofrecer no sólo la obra más conocida de Warhol, sino también sus propuestas experimentales y menos manidas. Ahí están sus primeras creaciones como ilustrador para diversas revistas hasta las pequeñas películas de cuatro minutos a modo de retratos en movimiento (o no) de diversos personajes. Y justo la elección de estos retratados resume la capacidad de Warhol para moverse entre la 'alta' y la 'baja' cultura. Entre lo selecto y lo popular. Porque en sus 'Screen test' conviven Bob Dylan y Marcel Duchamp, Salvador Dalí y Alan Gingsberg.

La potencia del proyecto encuentra otro aliciente en la relación de 45 prestadores que han cedido obras para la muestra realizada en colaboración con la Fundación La Caixa. El MoMA, el Metropolitan Museum of Modern Art, el Centre Pompidou de París, la Tate londinense y el Museo Reina Sofía figuran en la relación de instituciones públicas y coleccionistas privados sumados a un proyecto que mañana abrirá sus puertas al público y que podrá visitarse en el MPM hasta el próximo 16 de septiembre.

Detalles de la nueva exposición. / Fernando González

De este modo, 'Warhol. El arte mecánico' repasa a través de casi 400 piezas las tres décadas de trayectoria creativa del padre del arte pop desde sus inicios en la industria editorial hasta su reinado en la escena cultural y social neoyorquina. Ofrece el montaje grandes iconos populares de su producción como sus retratos de Marylin Monroe, Elizabeth Taylor, Jackie Keneddy o Elvis Presley hasta sus reproducciones de las latas de sopa Campbell's y de las cajas de la marca de estropajos Brillo. Y a ese discurso incorpora piezas más singulares como las 'Silver Clouds' (nubes metálicas) realizadas con un material empleado por la Nasa y la conversión de la última sala del montaje en una de las sesiones de música y vídeo experimental que Warhol firmó hace medio siglo en Nueva York junto a la banda The Velvet Undeground liderada por Lou Reed.

Así el montaje da cuenta en su propio discurso de ese maridaje entre el gusto popular y la transgresora vanguardia que Warhol cultivó en su ecléctica trayectoria. Y al mismo tiempo, la muestra ofrece un suculento paseo por las principales obsesiones del artista, tales como la fama, el dinero, la música, el amor y la muerte.

Grandes lienzos y pequeñas ilustraciones, políticos imponentes y dibujos a mano desfilan ante la mirada del espectador en una propuesta que deja para sus últimos instantes una pequeña delicia: los retratos de Warhol firmados por algunos popes de la fotografía contemporánea. Richard Avedon, Robert Mapplethorpe, Alberto Schommer y Cecil Beaton son algunos de los autores de las 25 instantáneas que esperan al visitante en una pequeña sala al final del recorrido.

«Warhol ha sido acogido en la casa de Picasso, uno de sus grandes héroes. Quizá no hay tantos artistas que despierten esta fascinación mundial, no sólo con su trabajo sino también con sus vidas. El trabajo y la biografía se ven entrelazados y es muy importante entender eso a la hora de valorar a estos artistas», saludaba esta mañana el director del Museo dedicado a Warhol en su ciudad natal, Pittsburgh, Patrick Moore. En su intervención, Moore también ha reivindicado el carácter novedoso del montaje: «Esta exposición es una visión nueva y diferente de Andy Warhol no sólo habla de su trabajo sino también sobre cómo hizo su trabajo».

Una exposición «muy accesible a cualquier tipo de público», en palabras del consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez. Por su parte, la directora general adjunta de la Fundación La Caixa, Elisa Durán, ha destacado que 'Warhol. El arte mecánico' representa «una de las más visitadas» en el currículum de la entidad, al tiempo que ha destacado la colaboración entre el MPM y la Fundación La Caixa cuajada en este proyecto. «Esa apuesta por sumar esfuerzos tiene estas magníficas consecuencias», ha reivindicado Durán.

También el presidente del Consejo Ejecutivo del MPM, mecenas de la institución y nieto del artista, Bernard Ruiz-Picasso, se ha felicitado por el encuentro entre los dos tótems del arte del siglo XX: «La sinergia que se puede encontrar dentro del conjunto del Museo Picasso Málaga con las obras de Picasso y de Warhol me parece un conjunto muy interesante que permite trasladar al público el contenido de la modernidad», ha sostenido Bernard Ruiz-Picasso antes de acotar: «Se puede notar cómo Andy Warhol traslada hasta el siglo XXI su capacidad inventiva, de creatividad y positivismo que me encanta».