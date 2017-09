El Picasso de Antonio Banderas se rodará en Málaga Antonio Banderas, hace unos días, en la Casa Natal de Picasso. / SUR La serie 'Genius' tomará escenas en la ciudad que será uno de los escenarios junto a Barcelona y París FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 14 septiembre 2017, 01:41

Contará la vida de Pablo Picasso desde su nacimiento. Por ello, era probable que la serie 'Genius', cuya segunda temporada se centra en el pintor nacido en la Plaza de la Merced, recalara en Málaga. Y así será. En ello ha tenido también que ver su protagonista, el también malagueño Antonio Banderas, que ha confirmado que esta producción de National Geographic y Fox 21 se rodará en Barcelona, París, Budapest y la capital de la Costa del Sol.

Antes de que se anunciara el proyecto la semana pasada, el propio Antonio Banderas acompañó al equipo de localizaciones en su visita a Málaga para la elección de escenarios. Un recorrido en el que no faltó el decorado picassiano fundamental: la Casa Natal del pintor en la Plaza de la Merced. Así lo confirmó ayer a SUR el director de esta institución, José María Luna, que el pasado domingo 3 de septiembre hizo de cicerone del actor y de los localizadores de la serie por las instalaciones del hoy centro cultural y expositivo.

Los miembros de esta producción internacional, que tiene previsto rodar desde el próximo mes de noviembre hasta marzo del año que viene, se interesaron también por la documentación disponible en la Casa Natal sobre el autor del ‘Guernica’. La historia del nacimiento del propio Pablo Ruiz Picasso suena a guion cinematográfico ya que su madre, María, fue asistida por el hermano de su marido, el doctor Salvador Ruiz Blasco, que no abandonó su afición a fumar puros ni al atender a su cuñada. De hecho, el niño no respiraba y tomó un color cianótico, por lo que su tío lo expuso a una bocanada de humo de su cigarro y el crío se echo a llorar.

Luna amplió la información sobre este pasaje ya que en una carta, Salvador Ruiz Blasco «contaba que le salvó la vida al niño, pero a continuación estuvo a punto de matarlo ya que con la emoción cuando iba a enseñarle el bebé a la familia, tropezó en la escalera y estuvo a punto de que se le cayera de las manos». Una escena que, sin duda, dará juego en esta serie.

Los responsables de ‘Genius’ también han contactado con Málaga Film Office, que gestiona los rodajes en la capital, aunque todavía no hay confirmación de fechas ni escenarios. No obstante, el director de esta oficina y del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, confirmó ayer las gestiones del propio Banderas y su interés en que parte de esta ambiciosa serie que recorrerá la vida de Picasso desde su nacimiento a su muerte se ruede en Málaga. Unas escenas que se corresponderán con la niñez del pintor y que, obviamente, no serán interpretadas por el protagonista de ‘La piel que habito’ y ‘La máscara del Zorro’.

Junto a la capital de la Costa del Sol, la producción ‘Genius’ tiene previsto rodar escenas en Barcelona y París, las otras dos ciudades fundamentales en la geografía picassiana, mientras que en Budapest se realizará el grueso del rodaje que se desarrollará en estudios.

El productor ejecutivo de esta segunda temporada de la serie ‘Genius’ es el cineasta Ron Howard (director de ‘Apolo XIII’ y ‘El código Da Vinci’), que ya asumió el control de la primera entrega que se dedicó al científico Albert Einstein y cuyo éxito ha dado continuidad al formato con un nuevo personaje universal. Los diez episodios sobre Picasso ya tienen fecha de estreno ya que está prevista que en 2018 se emita en canales de más de 170 países. Una audiencia millonaria para el pintor... y para Málaga.