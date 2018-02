«Mi personaje en 'Breaking Bad' es el mejor de mi carrera» El actor Bryan Cranston. :: sur El protagonista de 'Breaking Bad' rompe su retiro del cine para interpretar 'La última bandera' a las órdenes de Richard Linklater Bryan Cranston Actor MARÍA ESTÉVEZ LOS ÁNGELES. Jueves, 1 marzo 2018, 00:19

Bryan Cranston había decidido tomarse un tiempo de descanso lejos de la gran pantalla. Sin embargo, la propuesta de Richard Linklater ('Boyhood', 'Antes de medianoche') de trabajar en 'La última bandera' (adaptación de la novela de Darryl Ponicsan) consiguió sacarle de su retiro. En la película, que se estrena mañana. Cranston interpreta a Sal, un barman de Norfolk, Virginia, que se ve sorprendido por la visita de un antiguo compañero de armas en la Guerra de Vietnam, Larry 'Doc' Shepherd, a quien da vida Steve Carell. Un papel que ya interpretó Jack Nicholson en 'El último deber' (1973).

-¿Sintió el peso de la interpretación de Jack Nicholson?

-Preferí no volver a ver 'El último deber' porque la actuación de Nicholson es tan impresionante que me hubiera agobiado. Consideré que la mejor opción era leer el libro y el guion.

-¿Qué encontró en su personaje para romper su retiro?

-Primero quería trabajar con Rick Linklater, un realizador a quien admiro. Por otra parte, conozco a Sal, a mi personaje, un tipo con quien he estado en bares en muchas ocasiones, un amigo, un hombre compulsivo, igual que yo.

-¿Cómo es Linklater?

-Es buenísimo rodando películas, provocando a la gente a que hable sobre los temas. En el rodaje le gusta ensayar antes de filmar, leer las escenas, desbloquear a los actores que están tensos. Conoce muy bien el proceso de interpretación y lo que cada actor necesita para desarrollar su papel hasta conseguir la profundidad que busca en cada escena.

-¿Cuál cree que es el mensaje de la película?

-Que existe nobleza en las personas honestas aunque no les sirva para nada, ni les ayude en su aventura existencial. Cuestiona si en realidad todos hemos sido héroes en algún momento de nuestras vidas.

-¿Y ahora? ¿Sabe lo que quiere hacer?

-No tengo idea. En estos momentos no tengo intención de hacer nada. Pero, cada vez que digo algo parecido, aparece un personaje o un guion que no puedo resistir. Mira, me voy a ir a la tumba convencido que mi personaje en 'Breaking Bad' es el mejor de mi carrera. He interpretado un papel por el que cualquier otro actor siente envidia. Me siento muy afortunado y tengo la suficiente sensibilidad para aceptar que ningún otro personaje puede superar a Walt.

-¿No le asusta la inseguridad?

-En mi carrera nunca he tenido una red de seguridad. Cuando decidí que iba a ser actor, aposté por la vía del desempleo para sobrevivir, consciente de que podría cumplir 50 y seguir viviendo en el sofá de un amigo. He tenido suerte, pero esta profesión no compensa si piensas solo en el triunfo o el dinero porque es difícil conseguirlo. Tienes que sentir pasión y estar preparado para fracasar.

-¿Y ser positivo?

-Siempre veo el lado positivo de las cosas. 'Breaking Bad' cambió mi carrera y me brindó oportunidades que nunca había tenido antes. Estoy disfrutando de mi estatus, tomando ventaja de cada oferta que recibo. Mi carrera de actor es lo mejor de mi vida, sin contar a mi familia.