La persona tras el artista del Circo del Sol

Un pequeño pasadizo conecta los dos mundos: el de fantasía, donde todo es posible, y el real, donde se trabaja para conseguirlo. El primero, el Grand Chapiteau, cobrará vida hoy al atardecer cuando cientos de personas ocupen sus butacas por primera vez en diez años en Málaga. Pero en el segundo, en la carpa de los artistas, la actividad comenzó mucho antes.

Allí se cruzan los esfuerzos y las vidas de los protagonistas de 'Totem', lo nuevo del Circo del Sol que permanecerá en el recinto ferial de Málaga hasta el 1 de julio. El sevillano Alejandro Romero, director musical, sigue el entrenamiento de los patinadores Denise García y Massimo Medini. Han ampliado el número y quiere verlo para ajustar la música. Mientras, la canadiense Marie-Christine Fournier empieza el calentamiento que en unas horas le permitirá colgarse del trapecio. Y en el lateral, el japonés Umihiko Miya se mancha las manos con ese característico polvo blanco de los atletas para ejercitarse en la barra. Son cinco de los 46 artistas de la producción del Circo del Sol. Y cada uno tiene una historia que contar.

En detalle Espectáculo. 'Totem'. Lugar. Grand Chapiteau en el recinto ferial Cortijo de Torres. Fecha. Del 1 de junio al 1 de julio, algunos días con doble función. Entradas. Desde 28 euros. Más información. www.cirquedusoleil.com/es.

Alejandro Romero, director musical. Un andaluz al frente del universo sonoro de 'Totem'

Es «medio boquerón», sevillano de madre malagueña, así que a Alejandro Romero le toca estos días hacer de anfitrión, «recomendar restaurantes, visitas a museos». «¡Hasta he podido venir en mi propio coche!», exclama. En su oficio eso es una rareza. En ocho años ha visitado 52 ciudades con el Circo del Sol, primero como músico, luego como director musical. Él lo buscó. Desde que le invitaron a 'Saltimbanco' en el año 2004 se enamoró «de la magia» de este universo y presentó su currículum a la compañía canadiense. A sus espaldas tenía años de trabajo como productor, arreglista y pianista de artistas como Pablo Alborán, Vanesa Martín –ambos le visitarán en Málaga–, India Martínez, Argentina o David de María. En 2010 debutó en el Wembley Arena de Londres, precisamente, con 'Saltimbanco'.

Ahora su 'oficina' tiene vistas al escenario más codiciado por los acróbatas. Desde una zona elevada, controla el universo sonoro de 'Totem'. Enfrente, tres pantallas le ofrecen imágenes ampliadas de los artistas. Necesita verles de cerca porque entre ellos hay una comunicación no verbal que marca los tiempos. La chica del trapecio, por ejemplo, mueve los dedos antes de saltar para indicarle que ya está lista. «Y la música entra en el momento justo». Es una de las bazas del Circo del Sol, una banda sonora sincronizada que hace aún más sobrecogedor el riesgo del artista.

Denise García y Massimo Medini, patinadores. «Me siento más segura en una caravana que en un piso»

Sus padres eran artistas circenses, ellos se enamoraron en un circo y ahora recorren el mundo con su hija de 12 años junto al Circo del Sol. «No echamos de menos una vida más normal porque no la conocemos», aseguran. El italiano Massimo Medini y la española Denise García interpretan un impactante ritual de amor sobre patines. «Y, ¡con quién mejor que con tu pareja!», exclama Denise, nacida en Niebla (Huelva) pero criada bajo carpas de todo el mundo. «Lo habremos hecho ya 3.000 veces, pero siempre hay un 'feeling' entre nosotros que te pone la piel de gallina», añade Massino. Después de una vida nómada, cuentan con una sonrisa que han comprado su primer piso en Benidorm, lugar de retiro de los artistas de circo, «nuestra familia». «Es la primera vez que tenemos muros. Pero en una caravana me siento más segura, una casa me da algo de miedo», confiesa Denise. «Es que los malos nunca van a las caravanas», bromea su marido. Con ellos viaja su hija de 12 años. Habla cuatro idiomas, hace contorsionismo y está a punto de montar su propio número artístico.Ventajas de ser hija del circo.

Marie-Christine Fournier, trapecista. «No es una vida para todo el mundo, pero es maravillosa»

El Circo del Sol la fichó cuando se formaba en una escuela circense de Canadá. Le ofreció un contrato de prueba y entrenamiento en su propia escuela. De eso hace ya diez años. Desde entonces, la canadiense Marie-Christine deja sin respiración al público de todo el mundo cuando se sube al trapecio. Es la primera de su familia en dedicarse al circo. «Soy la rara», bromea. Hacía gimnasia y descubrió que disfrutaba tanto de la parte acrobática como de la puesta en escena en competiciones delante del público. Admite que esta «no es una vida para todo el mundo», está lejos de los suyos y nunca pasa más de dos meses en un mismo lugar. Por eso los artistas hacen piña entre ellos. «Viajamos juntos, trabajamos juntos, vivimos juntos, desayunamos juntos... No eso solo el tiempo que estamos en el escenario», relata. Y no todo es trabajar. En los destinos de verano, como en el caso de Málaga, la cocina del campamento base tiene una terraza al aire libre y una pequeña piscina para hacer la estancia «lo más confortable posible». «Pero estar en el circo es maravilloso, te permite descubrir distintas culturas y países». Tantos que aún no sabe bien dónde se establecerá una vez que deje la carpa. «Tengo la mente abierta». ¿Y Málaga? «Quizás».

Umihiko Miya, acróbata. El japonés de acento panameño que quiere ser actor

«¡No pensé que volvería a Málaga de esta forma!», exclama Umi, como le llaman todos. Hace 14 años vino a la ciudad a aprender español. «Tengo ganas de ir al Centro para recordar los sitios en los que estuve. Me acuerdo del Museo Picasso», relata en un perfecto español «con acento panameño», dice entre risas. Porque en Panamá, donde después entrenó al equipo nacional de gimnasia, fue donde perfeccionó el idioma. A finales de este año se despedirá de la familia del Cirque du Soleil para emprender un nuevo camino como actor. Robert Lepage, creador de 'Totem', le ha contratado para su nueva producción teatral. Hasta ese momento, Umi seguirá impactando con su habilidad en las barras en el número grupal que da comienzo a 'Totem', un espectacular viaje por la evolución de la vida.