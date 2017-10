La película sobre refugiados 'Jupiter's Moon' gana en Sitges Takashi Miike presentó ayer en Sitges 'Jojo's bizarre adventure'. / EFE SUR Domingo, 15 octubre 2017, 01:20

sitges. La película sobre refugiados 'Jupiter's Moon', del húngaro Kornél Mundruczó, se alzó ayer con el premio a la mejor película del 50 Festival de Cine Fantástico de Sitges, mientras la cinta de ciencia ficción 'Thelma', del noruego Joachim Trier, ha conseguido el Premio Especial del Jurado.

Así lo anunciaba el miembro del jurado de la sección oficial, Gary Sherman, quien señaló que 'Thelma' se llevaba el galardón al mejor guión, que compartían el director y Eskil Vogt, mientras 'Jupiter's Moon' conseguía además el reconocimiento a los Mejores Efectos Especiales.

Por su parte, el público metía la única película española premiada en el palmarés, 'Matar a Dios', de Alberto Pintó y Caye Casas, que también lograban el premio al mejor cortometraje con «R.I.P.».

El Premio José Luis Guarner, que concede la crítica, recaía ex aequo en la cinta brasileña 'As Boas Maneiras', de Juliana Rojas i Marco Dutra, y 'The Killing of a Sacred Deer', el salto al cine de género del griego Yorgos Lanthimos.

Además, la jornada final del certamen sirvió para que el prolífico cineasta Takashi Miike presentara su nueva película, 'Jojo's bizarre adventure'.