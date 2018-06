La película 'Contigo no, bicho' lanza su videoclip oficial rodado en Torremolinos SUR Domingo, 3 junio 2018, 00:34

málaga. La película 'Contigo no, bicho' suena a ritmos latinos y urbanos, con rimas de rap, una pincelada reggae y aires de reguetón. El filme de Álvaro Alonso y Miguel A. Jiménez lanza el videoclip oficial de la canción que comparte título con la cinta. Escrito, producido y dirigido por el malagueño Daniel Ortiz Entrambasaguas para Sony Music y la película 'Contigo no, bicho', el videoclip se rodó en Torremolinos, donde también transcurre la acción en la gran pantalla. La canción ha sido compuesta por el ganador de un Premio Goya Riki Rivera, una letra sencilla y pegadiza que suma puntos para convertirse en la canción del verano.

Las redes sociales tienen un papel clave en todo lo que rodea a esta producción, que se presentó en una sección paralela del pasado Festival de Málaga-Cine en Español. En 2016, los responsables del filme convocaron un 'casting' a través de redes sociales, en concreto, y casi un millar de personas respondió al llamamiento vía Instagram. De entre las 987 personas de toda España que aspiraban a un papel fueron seleccionados los protagonistas: Manuel Pérez, Carlos Suárez y Fredy López, tres chicos de 16, 17 y 18 junto a unos secundarios de lujo como DJ Mariiio, Alfonso Sánchez, Alberto López y Amarna Miller.

Por las redes sociales

Daniel Ortiz Entrambasaguas

Siguiendo la misma fórmula, ya que el título de la película procedía también de una acción viral en redes, se propusieron hacer lo mismo con la banda sonora de la película. El año pasado, en plena postproducción de la película, convocaron un concurso a través de Instagram para elegir las canciones que integrarían la BSO de la película. Descubrieron entonces el talento de Yasel con su 'Bien Cool', David Teruel y 'Me voy', Evilsound y su 'Sexy under the sun', Hot Clover Club y 'Breathless Bob', La Plaga con 'No sé qué hacer contigo', Waris con 'Waris', The Tractor con 'Teddy thoughts' y Mikel Iglesias y su canción 'Rebelde'.

'Contigo no, bicho' cuenta la historia de Rubio, Charly y Berni que, alentados por la primera experiencia sexual de Víctor, deciden escaparse un fin de semana de locura desenfrenada a Torremolinos con una única misión: perder su virginidad. El videoclip se ha rodado íntegramente en Torremolinos y es una producción de danidogfilms para Sony Music Spain y la película 'Contigo no, bicho'.