Del padrastro de la novela negra al padre del calvinismo Dashiell Hammett Albas y ocasos Tal día como hoy nacía Dashiell Hammett, padre de la novela negra, y moría Juan Calvino, que sigue espaciotemporalmente clavado en la página veintisiete de mayo del Calendario de Santos Luterano MARÍA TERESA LEZCANO Málaga Domingo, 27 mayo 2018, 01:53

DASHIELL HAMMETT. 27-5-1894 /10-1-1961

El veintisiete de mayo de 1894 nacía, en una granja del norteamericano estado de Maryland, Samuel Dashiell Hammett, que llegado el momento se desprendería del primer nombre de pila para rubricar sus textos. Antes de abanderar la novela negra con obras como 'Cosecha roja' o 'El halcón maltés', Hammett hizo sus pinitos detectivescos en la hoy celebérrima Agencia Pinkerton, bajo cuyo lema de «nunca dormimos» anduvo investigando casos reales y preludiando libros ficticios; se alistó en el American Field Service, un cuerpo de voluntarios que, durante la Primera Guerra Mundial, proporcionaba ambulancias y transporte a los aliados; adoptó en Francia la gripe española, que pese a su nombre era de origen asiático, y prohijó en Inglaterra la tuberculosis apátrida, que lo remitió de un decidido patadón del bacilo de Koch a un hospital de Tacoma, donde no consiguieron repararle los pulmones y cuya convalecencia, unida al estrés postraumático –síntoma que por aquellas fechas aún no había sido bautizado como tal sino calificado de delirios o pesadillas o incluso como locura de la de toda la vida–, facilitó y bendijo su encuentro con Jack Daniels, quien no era un veterano excombatiente del Somme sino un 'whiskey' de Tennessee filtrado en carbón de arce sacarino, y del que ya nunca se separaría. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Hammett consiguió, gracias a sus antecedentes primeromundialescos, ser admitido en las fuerzas armadas aunque, debido a las presencias, bacilada de Mister Koch y vacilada de Mister Jack Daniels, lo mandaron sibilinamente a editar un periódico del ejército en las islas Aleutianas, archipiélago volcánico que se encuentra tomando viento bien fresco entre Alaska y Rusia, y donde los autóctonos esquimales usaban sus corresponsalías impresas para limpiarse los esfínteres expresos. Después llegaron la paz y el Comité de Actividades Antiamericanas del infame McCarthy y decidieron concederle seis meses de vacaciones pagadas en una cárcel estatal, todo incluido of course, por haberse negado a cazar ratas comunistas en las cloacas del Senado patrio. What the f....

JUAN CALVINO. 10-7-1509 / 27-5-1564

Trescientos treinta años antes del nacimiento estadounidense de Dashiell Hammett, moría en Ginebra Juan Calvino, teólogo francés que apadrinó la Reforma Protestante. Jehan Cauvin, posteriormente latinizado como Calvinus, acababa de debutar el el sacerdocio católico cuando fue acusado por un delito de sodomía y condenado a la pena que por esos días se les reservaba a todos aquéllos que no caminaban de puntillas y en línea recta sobre los preceptos eclesiásticamente establecidos, es decir a la hoguera, que venía a ser como una despedida de soltero medieval, con vino especiado para los espectadores en lugar de gintonics y, en vez del estriptís de rigor, un buen hereje en combustión exotérmica como reclamo principal. Habida cuenta sin embargo que a Calvino le conmutaron el protagonismo de la siniestra barbacoa por un hierro candente que imprimió una flor de lis en uno de sus hombros pecadores, el indultado aunque flordelisamente marcado decidió probar con las enseñanzas de Lutero por si en sus filas le dejaban en paz con sus intimidades, y allá que se marchó a Suiza a reformar la Iglesia, si bien, mientras de viva voz predicaba la indulgencia protestada, a la chita callando iba mandando a la parrilla a todo aquél que cuestionaba su nueva fe, incluyendo en la festiva fogata al científico Miguel Servet, quien, además de descubrir el mecanismo de la circulación sanguínea, insinuó que el dogma de la Santísima Trinidad carecía de base bíblica y acabó atado a una estaca y en el centro del consabido jolgorio medieval (previamente, ya le habían quemado de manera simbólica aunque, como aún no le había echado el guante, esta primera ejecución lo mantuvo crudo un poco más). Mientras Calvino se iba volviendo más y más calvinista, su salud empezó a resentirse ya que era agredido regularmente por los miembros del llamado Partido de los Libertinos, que no le pegaban mucho pero sí con un innegable entusiasmo panteísta, el cual, pese a no ser el desencadenante directo del acalvinamiento definitivo, secundó con tesón las diversas dolencias que lo propulsaron, primero a una ginebrina tumba anónima para evitar la eventual y póstuma venganza católica, y después al Calendario de Santos Luterano, donde sigue espaciotemporalmente clavado en la página veintisiete de mayo. Bonito mes, mayo.