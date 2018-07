Padilla sufre una espantosa cogida en Arévalo Un toro le ha arrancado parte del cuero cabelludo. «Las imágenes son más aparatosas de lo que realmente ha sido», cuenta el hermano del diestro EFE Madrid Domingo, 8 julio 2018, 09:41

El hermano de Juan José Padilla, Óscar Padilla, ha señalado a Efe que el diestro jerezano se encuentra «bien» después del terrible percance sufrido hoy en Arévalo (Ávila), donde un toro le ha arrancado parte del cuero cabelludo: «Las imágenes son más aparatosas de lo que realmente ha sido».

«Yo estoy en Jerez y no lo he podido presenciar en primera persona, pero acabo de hablar con mi cuñada y me ha dicho que Juanjo se encuentra bien, que ha hablado con él y le ha tranquilizado. Que el percance ha sido muy aparatoso pero, gracias a Dios, parece ser que ha sido todo superficial y han quedado en un mero susto», confesaba el hermano del considerado «ciclón de Jerez».

Padilla ha sido curado en la enfermería de la plaza, donde le han cosido el importante desgarro de piel y pelo que ha sufrido después de que un toro de Garcigrande le diera un tremendo golpe en la cabeza tras perder pie el torero después de clavar un par de banderillas «al violín».

«Me han dicho que lleva un porrón de puntos. No sé cuántos. Pero que la cura se ha hecho con anestesia local y él ha estado consciente y tranquilo en todo momento. Ahora se lo llevan a un hospital de Ávila para que le hagan un TAC y un escáner que descarten daños mayores en la cabeza», concluía.

El percance de Padilla recordó, por momentos, a aquel terrorífico sufrido en 2011 en Zaragoza, y que le costó la pérdida del ojo izquierda. Por fortuna, lo de hoy en Arévalo, y a falta de las pruebas médicas a las que será sometido en las próximas horas, ha quedado en un susto.