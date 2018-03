Oscar a la mejor quiniela

Tras la pasada madrugada no sé si las quinielas de los Oscar habrán sido tan fiables como las del CIS o las de Eurovisión. O como las porras de mis amigos, que siempre son las más certeras. La cuestión es que desde el fiasco del año pasado (ya saben, el lío final con 'La, la, land' y 'Moonlight'), ni siquiera los más cinéfilos se pueden atrever a dar nada por sentado. Yo he aprendido que con el jueguecito de las apuestas es mejor no mojarse mucho. Por eso diferencio entre las películas o actuaciones que más me han gustado y las que probablemente se habrán llevado la estatuilla a casa, cosa que no siempre casa. Este año la diferencia entre gustos personales y favoritos ha sido brutal: quizá porque no haya habido ningún título ecuménico. Ni siquiera la inteligencia artificial, o sea los vaticinios hechos por ordenador a partir de distintas fuentes, osaron predecir al dedillo lo de anoche. Sin los sobres sospechados de Harvey Weinstein, con las redes sociales echando humo y con las ganas de la Academia de resarcirse de caspas propias y ajenas, lo mismo se ha liado a la hora de la votación. O no. Puede que 'La forma del agua' y 'Tres anuncios...' hayan recogido sus triunfos esperados, pero conste que Unanimous Al, Betfair o Rotten Tomatoes, portales que manejaban distintos datos, llegaban ayer mismo a conclusiones divergentes.

A toro pasado, yo aposté por el Churchill de Gary Olmand, con permiso de Timothée Chalamet y, of course, de Daniel Day-Lewis. Y aunque Meryl Streep sea una máquina como Katherine Graham en 'Los papeles del Pentágono', todos los robots apuntaban ayer a Frances McDormand como la probable ganadora a mejor actriz este año. Y eso que para mí la victoria deseada era la de Saorsie Ronan por su 'Lady Bird', de Greta Gerwig. El personaje de esta actriz irlandesa que ya resplandeció en 'Brooklyn' era de los mejores de esta edición tan reivindicativa con los derechos de las mujeres. Y aunque la peli no haya dado la sorpresa anunciada desde hace meses, no se la pierdan: es un brote de realidad más allá de cualquier encuesta.