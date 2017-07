Más de 30 oportunidades para revivir ‘Dirty Dancing’

Es raro encontrar a alguien que no conozca a Baby y Johnny o que no haya visto, al menos una vez en la vida, esta mítica película de los 80. Dirty Dancing y la historia de amor de sus protagonistas cautivaron a toda una generación que a día de hoy sigue recordando al dedillo la película y alguna de sus míticas frases como «¡No permitiré que nadie te arrincone!» o «He traído una sandía!».

Noticias relacionadas El musical Dirty Dancing llega a Málaga

Pero ésta no es solo una historia de amor. ‘Dirty Dancing’ habla del aborto, el racismo, de la emancipación de la mujer y de la libertad y el despertar sexual de una adolescente. Temas tabú en la época en la que se estrenó la película pero que a día de hoy continuan estando a la orden del día. Quizá sea éste el motivo del éxito de la adaptación teatral de la obra, que llegó ayer al Teatro Cervantes de la capital para quedarse hasta el próximo 6 de agosto con un total de 31 funciones. Más de 30 oportunidades para revivir la historia que dejó huella en una generación.

El espectáculo Fechas. Desde el 12 de julio hasta el 6 de agosto. Funciones Martes, miércoles y jueves a las 20.30 horas. Viernes y sábados a las 19.00 h. y a las 22.30 h. Domingos a las 20.30 h. Precio y canales de venta. El precio de las entradas oscila entre 18 y 30 euros dependiendo de la función. Pueden adquirirse a través de las taquillas del teatro, la web o en los teléfonos 902 360 295 o 952 076 262

«‘Dirty Dancing’ es para toda la familia y atemporal. Han venido a vernos niños que obviamente no habían nacido cuando se estrenó la película en 1987, pero lo viven igual. La gente que viene espera ver la película que marcó su juventud», contaba Eva Conde, que interpreta al personaje de Baby. El espectador viajará al pasado desde las butacas de un teatro casi convertido en cine. Y es que tanto el argumento como puesta en escena son muy fieles a la película, según aseguran sus intérpretes. Precisamente por la relevancia que tuvieron en su momento y porque marcaron un antes y un después, interpretar a los personajes principales ha sido todo un reto para Eva Conde y Christian Sánchez, que hacen las veces de Baby y Jonny. «Hay que tener en cuenta que Patrick Swayze se convirtió en un mito sexual con el estreno de la película, y ha sido toda una responsabilidad cumplir las expectativas del público, que espera reencontrarse con aquel personaje carismático», afirmaba Sánchez.

La música

Pero si hay un tercer protagonista en esta obra es la música, una banda sonora que ha conseguido perpetuarse en la memoria de muchos y no caer en el olvido. Temas como ‘(I’ve had) The time of my life’ que se alzó con el Oscar a la Mejor Canción Original, ‘Hey! Baby’ o ‘Do you love me?’ resonarán en las paredes del Cervantes durante las próximas semanas. La mayoría se ellas sonarán en inglés, salvo dos que lo harán en español. Además, esta nueva adaptación teatral trae como novedad la incorporación de dos piezas que no aparecieron en la película por cuestiones técnicas de metraje.

«El público espera reencontrarse con aquel personaje carísmático»

Más de 25 artistas tratarán de atrapar al espectador con los mismos bailes desenfrenados y provocativos con los que Johnny cautivó a Baby en aquel hotel, escenario del mejor verano de sus vidas.