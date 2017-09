En nombre de la libertad de prensa Manuel Alcántara recibe hoy el premio First Amendment. :: salvador salas El poeta y articulista ha sido distinguido con el First Amendment Award a toda una carrera profesional por esta institución que celebra su convención en Málaga Manuel Alcántara recibe hoy en Málaga el premio de la Fundación Eisenhower Fellows FRANCISCO GRIÑÁN MÁLAGA. Miércoles, 13 septiembre 2017, 00:26

El pasado mes de mayo, Nueva York rindió homenaje a la libertad de prensa como elemento indispensable y necesario de la democracia con la entrega de los premios First Amendment Award (Premio a la Primera Enmienda), que concede anualmente la Asociación Española Eisenhower Fellows. El galardón a toda la carrera profesional fue para el decano del columnismo en España, Manuel Alcántara, que no pudo asistir a la ceremonia. Unos meses después se vivirá el epílogo de aquel evento con la entrega en Málaga de este reconocimiento al poeta y articulista de SUR y de los medios regionales de Vocento. Un acto al que asistirá el presidente de la Fundación Eisenhower Fellowship, el norteamericano George de Lama, y que por primera vez se celebra fuera de Estados Unidos o de Madrid.

«Alcántara ha creado escuela y por ello la entrega de este premio es un homenaje internacional muy querido y esperado», comentó ayer a SUR el abogado y presidente de la Asociación Española de los Eisenhower Fellowship, Javier Cremades, que destacó que el acto también contará con un vídeo grabado por el expresidente de la fundación, el general retirado Colin Powell.

El nombre de estos premios, First Amendment, está conectados con la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos que consagra la libertad de expresión y de prensa. «Y periodistas como Manuel Alcántara son fundamentales para explicar el mundo y merece el homenaje de la sociedad porque ha contribuido a que seamos más libres», explicó Cremades. Un compromiso con la columna diaria que el propio autor siempre ha ejercido desde la independencia. «Yo voy por libre, hay que equivocarse uno solo. No al servicio ni al mandato de nadie», aseguró el pasado mayo el mismo día que se entregaban en Nueva York estos galardones.

Reivindicar valores

En aquel acto, además del propio poeta y periodista malagueño, también fueron reconocidos con los premios First Amendment el locutor Carlos Herrera; la periodista y presentadora de televisión Susanna Griso; el escritor mexicano y periodista de Univisión, Jorge Ramos; la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y el propio grupo Vocento, al que pertenece SUR. El galardón que recibirá hoy Alcántara también fue concedido en anteriores ocasiones a los periodistas Pedro J. Ramírez, Juan Luis Cebrián o Gloria Lomana, entre otros.

Javier Cremades subrayó que el objeto de estos reconocimientos es destacar los valores de las sociedades occidentales, ya que «sin libertad de expresión no hay libertad de opinión pública y sin ella no hay democracia ni estado de derecho». Una defensa que, en su opinión, hay que reivindicar estos días con la situación que se vive en Cataluña.

La entrega del First Amendment Award servirá además de prólogo a la celebración en Málaga de la convención organizada por la Fundación Eisenhower Fellows, que reunirá a más de 300 dirigentes y líderes de 49 países en el Palacio de Ferias y Congresos a partir de mañana. 'El futuro del trabajo' ('The Future of Work') es el lema de este encuentro, que cuenta con el patrocinio de Málaga Valley y que toma el ejemplo de la capital de la Costa del Sol, que está transformado «su economía basada en el ladrillo y el turismo en un futuro basado en la digitalización y la tecnología», resume Cremades.