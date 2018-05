A3 NECESITA LA CATEDRAL

Este curso Antena 3 ha tenido unos cuantos estrenos potentes, sobre todo de series. Así 'Fariña' llegó a las pantallas ante 3,4 millones de espectadores y un 21,5 % de cuota de pantalla. Antes 'Cuerpo de élite' había registrado datos todavía mejores. Su primer capítulo fue seguido por 4.193.000 espectadores, lo que se tradujo en un 'share' medio del 24,6%. Las dos han recibido buenas críticas, pero no han conseguido mantener sus cifras, por lo que han dejado un sabor agridulce. La ficción sobre el narcotráfico se despidió ante 2.014.000 de personas y un 13,3% de cuota. La de humor apenas retuvo en su episodio final a 1.832.000 espectadores y un 12,3% de 'share'. El otro producto de la cadena que podríamos considerar exitoso es 'Tu cara me suena', que comenzó su andadura este curso ante 2,6 millones de seguidores, aunque también perdió semana tras semana a unos cuantos. Dicho esto, la realidad es que la emisora de Atresmedia no ha tenido esta temporada un éxito contundente, que mantuviese o incluso subiese su número de fieles. Algo con lo que la competencia sí ha contado, como TVE con 'Masterchef Celebrity' y 'Operación Triunfo' y Telecinco con 'Supervivientes'.

Antena 3 precisa un bombazo incontestable, Antena 3 necesita 'La Catedral del Mar'. Que termine igual de bien que ha empezado. La producción de Diagonal por fin se ha estrenado y ha logrado arrasar en su presentación al público y eso que en Mediaset les enviaron a los robinsones para intentar ponérselo difícil. Pero ni por esas. El primer capítulo atrapó a casi cuatro millones. Ahora solo falta que se mantengan, que no se vayan, que regresen cada miércoles para comprobar la poderosa adaptación del libro de Ildefonso Falcones que ha realizado el canal de Planeta.

La nueva serie se reivindica como un duro retrato de la sociedad del siglo XIV y no escatima a la hora de plasmar la miseria que imperaba y la crueldad con la que se actuaba. Los lectores de la obra original ya estaban advertidos, quizá los que no hubiesen pasado antes por el papel se quedasen más sorprendidos. La adaptación debía hacerse así o no hacerse.