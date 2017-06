El Zurdo se reinventa El Zurdo presenta su nuevo disco El músico malagueño prepara los temas de su nuevo disco y abre su horizonte musical hacia el rock en estado puro con nuevos instrumentos y matices. El 1 de julio ofrece un concierto en La Cochera Cabaret. J. RAFAEL CORTÉS Málaga Domingo, 25 junio 2017, 00:25

Después de un intenso año de trabajo en el que ha presentado los temas de su 'Acto de fe' y en el que ha compartido escenario con Ariel Rot, Rosendo y Leiva, entre otros artistas, El Zurdo prepara su nuevo trabajo discográfico. En el horizonte, además de la producción de esos nuevos temas, el concierto que ofrecerá el próximo 1 de julio en La Cochera Cabaret y otro que realizará en septiembre en la sala Berlín de Madrid. En su próxima actuación en la sala de la avenida de los Guindos le acompañarán sobre el escenario Adolfo Caimán, Julia Martín, Adriana Rosa, Pepe Blanca y Pepe Salas.

Pero ahora el músico malagueño centra toda su atención en unas nuevas composiciones que lo llevarán hacia nuevos terrenos. Y es que el guitarrista está acercando su música a nuevos instrumentos, como el el lap steel, la mandolina o el piano. “Uno no se puede quedar como está y vivir de lo que ya ha aprendido, tiene que haber un continuo aprendizaje, una escucha constante, hay que descubrir y redescubrir muchos discos y artistas”, reconoce el artista.

El próximo disco de El Zurdo tras 'Acto de fe' se centrará en el rock en estado puro, pero, tal y como señala el músico, “abriendo la mano también a estilos que antes no controlaba con tanta fluidez; me encanta lo que llaman el 'american vintage music', el country y el folk de pura cepa, un rock más añejo como los años que me pasan por encima, el rock adulto que siempre he defendido va sumando galones y ya es hora de ir tomando tu timbre, tu soniquete propio, ese batiburrillo de cosas que te hacen ser lo que eres y explotarlo de verdad”, añade el músico malagueño. Además, en ese nuevo trabajo para cuya publicación todavía no hay fecha tendrán cabida artistas y estilos que Alex Meléndez ha tenido siempre como fuente de inspiración: “Machín, Bambino, el tango, el bolero y las rancheras, ese pellizco fuerte que tienen me encantaría llevarlo a mi terreno y en un experimento prueba y error me he anotado un tanto que verá la luz en el próximo disco. El primer trabajo tenía que ser conciso y claro en las formas, con un hilo conductor definido, como unos buenos entremeses para abrir boca al que lo escucha y me conoce por primera vez. Lo que viene ahora es más yo, más personal y más a mi manera”.

Es por eso que su próximo trabajo discográfico supondrá una 'reinvención' de El Zurdo, tanto en la música como en las letras. “Creo que un disco es una foto de tu estado en ese momento y hacer la misma foto dos veces no tiene mucha gracia. En estos últimos meses que he estado rodeado de tanto talento he descubierto que la verdad está en la pureza de las formas, el liberarme de cacharros respecto a la guitarra, ser más puro en su interpretación, sin muchos efectos, amplis pequeños que tienen un sonido crudo, sin trampa ni cartón, cantar con la voz que Dios me dio, sin maquillajes ni ornamentos que no pueda controlar desde adentro, letras sin filtros y canciones que tengan algo que decir con más fondo y una forma más cruda. En eso estoy ahora, he encontrado el camino sin un destino claro pero con un paso firme donde transita poca gente, eso es buena señal”, sentencia El Zurdo.

Y es que de cara al futuro El Zurdo ahora en vez de cargar el foco en la autobiografía pura y dura, se deja de exponer tanto y le tira más “por las frases que son sentencia, imágenes fotográficas de un párrafo, historias ajenas, el calzarme en los zapatos de situaciones que me son ajenas y oiga, mano de santo. Estoy muy contento y creo que es un salto de madurez tremendo que la seguridad social y mis allegados van a agradecer”, sentencia.

El músico malagueño ya tiene preparadas algunas de las canciones de su nuevo disco, ya que, según sus propias palabras, contaba ya con “un buen fondo de armario” cuando viajó a Madrid por primera vez para mostrar los temas de su anterior disco, 'Acto de fe', al productor Candy Caramelo. “Después –añade- hice casi seis temas nuevos para el disco, de ahí he recuperado las letras de algunas canciones; la música la he cambiado y ahora sí están bastante presentables, pero mi intención es seguir acumulando temas hasta que llegue el momento en el que me vuelva a decir el productor: 'Para, ya que no llegamos'”.

En cuanto a las colaboraciones para este disco, El Zurdo no esconde su deseo de trabajar con artistas como Jaime Urrutia, Javier Gurruchaga, repetir con Ariel, Twanguero y Rubén Pozo, “pero siempre sumando y fluyendo sin forzar nada, eso es lo maravilloso de todo esto”. Además, tiene la intención de grabar este trabajo con banda en directo, para captar toda la energía de los conciertos.