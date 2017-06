Yoko Ono aparecerá junto a Lennon como coautora de 'Imagine' Yoko Ono, durante la ceremonia. / Nova Safo (Afp) Los productores de EE UU reconocen 46 años después que la canción se inspira en el poemario 'Grapefruit' de la artista japonesa ÁLVARO SOTO Jueves, 15 junio 2017, 20:31

Yoko Ono será incluida como coautora de 'Imagine' junto a su marido John Lennon. Así lo anunció la Asociación Nacional de Productores de Música de Estados Unidos (NMPA, por sus siglas en inglés), que 46 años después del lanzamiento de la canción, concede a la artista japonesa el papel preminente que le corresponde en la composición de una de las canciones más emblemáticas del siglo XX.

La idea del tema proviene de un poemario de Ono llamado 'Grapefruit', que se publicó en 1964 (siete años antes que el tema musical) y que incluía varios versos que comenzaban con la palabra 'Imagine'.

El consejero delegado de la NMPA, David Israelite, explicó durante la gala anual de la entidad, que se celebró en Nueva York, que Yoko Ono se merecía estar en los créditos de la canción porque ejerció una influencia fundamental en 'Imagine'. «Es un gran honor corregir este error histórico y reconocer a Yoko Ono como coescritora», señaló Israelite durante un evento en el que 'Imagine' recibió el galardón a 'Mejor canción del siglo'. Ono, de 84 años, acudió a la fiesta en una silla de ruedas porque sufre una fuerte gripe, y junto con el hijo que tuvo en común con Lennon, Sean, agradeció el reconocimiento y aseguró que se encontraba en el mejor momento de su vida. «Pero por favor, no hablemos más de mí», bromeó con los asistentes.

Frases como 'Imaginar mil soles en el cielo al mismo tiempo...', 'Imaginar que se divide la tela en veinte trozos diferentes...' o 'Imaginar una flor construida de material duro' aparecen en el libro de Ono y remiten inmediatamente a las estrofas de la canción, un himno a un mundo utópico en el que desaparecen las fronteras y las religiones y reina la paz.

Pero si la influencia era tan evidente, ¿por qué hasta ahora no se había incluido el nombre de Ono en los créditos? En una entrevista de la BBC a Lennon en 1980 aparece la explicación. «'Imagine' debería ser firmada como Lennon-Ono porque tanto las letras como el concepto vienen de Yoko. Pero en aquellos días yo estaba un poco egoísta, un poco 'macho' (Lennon pronunció esta palabra en español), y ordené que se omitiera cualquier mención a su contribución. Pero la influencia viene de su libro 'Grapefruit'», reconoció entonces Lennon, que con sus palabras confesaba una actitud machista. «Si hubiera sido un hombre, ya sabes -Old Dirt Road, con Harry Nilsson, está firmada como 'Lennon-Nilsson-... Pero cuando hice 'Imagine' puse solo 'Lennon' porque, ya sabes', ella era solo la esposa y no pones su nombre, no?», contaba Lennon en aquella entrevista que ayer recordó el diario británico 'The Guardian'.

'Imagine' fue la canción más importante de Lennon tras la ruptura de los Beatles y después del asesinato del compositor, en 1980, alcanzó el número uno de las listas británicas. La incorporación de Yoko Ono a los créditos supone un cambio importante en cuanto a los derechos de autor. Primero, porque la artista japonesa tendrá derecho a cobrarlos. Pero también, porque el periodo de 70 años en que una canción se convierte en dominio público tras la muerte del compositor empezará a contar de nuevo cuando se produzca el fallecimiento de Ono.