Un verano, más de cien conciertos en Málaga Pablo Alborán actuará el 1 de agosto en Starlite. Santana, Rubén Blades, Ricky Martin, Juanes, Maluma... Los artistas latinos se hacen fuertes en una agenda donde conviven con otros nombres de la escena internacional como Pet Shop Boys, Sting y Brad Mehldau REGINA SOTORRÍO Domingo, 10 junio 2018, 00:18

El 16 de junio se hará el silencio cuando la potente voz de Barbara Hendricks resuene en el interior la Cueva de Nerja. El 27 de junio, el Cervantes se convertirá en un selecto club de jazz con Salvador Sobral. El pianista Brad Mehldau hará lo propio en el Portón del Jazz el 13 de julio. Sting coqueteará con el reggae de la mano de Shaggy el 19 de julio a los pies de la Cantera de Nagüeles de Marbella. Un día antes Pet Shop Boys revivirá allí la era dorada el pop electrónico. El 21 de julio, Vetusta Morla pondrá a saltar al público en la loma del Castillo Sohail de Fuengirola. Con Ricky Martin moverán las caderas casi un mes después (16 de agosto). Elija un día de este verano: habrá un concierto cerca de usted.

La música veranea en Málaga con sugerentes citas de costa a costa. Priman los ritmos latinos, y no se trata de la bachata de Romeo Santos (21 de julio. Starlite), el reguetón de Maluma (7 de septiembre. Auditorio de Málaga) o el 'Despacito' de Luis Fonsi (26 de julio. Starlite), que también. Rubén Blades llenará de salsa el Terral (8 de julio) y el saxofonista cubano Paquito D'Rivera celebrará sus recién cumplidos 70 años en los jardines de la Cueva de Nerja (13 de julio). Uno más tiene el mexicano Carlos Santana, que dará una lección del rock latino guitarra en mano en la loma del Castillo Sohail (9 de agosto). Por la provincia pasarán también Juanes, Alejandro Fernández, Ricky Martin, Luis Miguel, Jorge Drexler, Maná... Un año más, Marbella y Fuengirola concentran el mayor plantel de artistas internacionales.

Los festivales llegaron para quedarse. Lori Meyers volverá al pueblo indie de Ojén. Fuengirola Pop resucita en la agenda. Los Álamos Beach Fest se mudan a Estepona. El Weekend Beach despliega por quinto año su multitudinario cartel en Torre del Mar y tres ediciones cumple el Chanquete World Music en Nerja. Además, un nuevo cartel aparece para recuperar la música indie en Málaga capital: el Oh See! Festival.

Dry Martina. / José Báez

Junio

10

Zahara: Terraza del hotel Málaga Centro. Live the Roof. 21.45 h. Entradas agotadas.

13

Mikel Erentxun: Terraza del hotel Málaga Centro. Live the Roof. 21.45 h. Entradas agotadas.

14

Avatar: Sala París 15. Málaga. 20.00 h. 20 euros.

16

Manuel Lombo: Teatro Cervantes. 20.00 h. Entre 12 y 36 euros.

Sergio Dalma: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. 22.00 h. Entre 27,50 y 66 euros.

Barbara Hendricks: Interior de la Cueva de Nerja. Festival Internacional de Música y Danza. 22.00 h. Desde 55 euros. Agotadas.

22

Wim Mertens: Teatro Cervantes. 20.30 h. Terral. Entre 12 y 36 euros.

Dry Martina/Free Soul Band: Jardines de la Térmica. 20.30 h. 18 euros.

23

Teresa Salgueiro: Teatro Cervantes. 20.30 h. Terral. Entre 12 y 36 euros.

Rulo: Terraza del hotel Málaga Centro. Live the Roof. 21.45 h. Entradas agotadas.

24

Rocío Márquez: Teatro Cervantes. 20.30 h. Terral. 20 euros.

25

Ala.Ni: Teatro Cervantes. 20.30 h. Terral. 20 euros.

27Salvador Sobral: Teatro Cervantes. 20.30 h. Terral. Entre 15 y 45 euros.

28

Jorge Drexler: Teatro Cervantes. 20.30 h. Terral. Entre 12 y 36 euros.

29

Flamencohen: Teatro Cervantes. 20.30 h. Terral. 20 euros.

James Rhodes: Castillo Sohail. Festival Ciudad de Fuengirola. 22.00 h. Entre 22 y 49.50 euros.

Pucho, de Vetusta Morla. / Efe

Julio

4

Weekend Beach Festival: En la playa de Poniente de Torre del Mar. Fatima Hajji, Fyahbwoy, La Pegatina, Danza Invisible, Green Valley, Huecco, Iseo & Dodosound, Ballena. Abono, 70 euros;85 euros con acampada.

5

Soleá Morente y Napoleón Solo: Teatro Cervantes. 20.30 h. Terral. 20 euros.

Weekend Beach Festival: En la playa de Poniente de Torre del Mar. The Offspring, Inner Circle, The Toy Dolls, Boikot, Gatillazo, Juanito Makandé, La Fuga, La Raíz, Muchachito, Viva Suecia, El Kanka, La Maruja y Otras Hierbas, Loco Dice, Paco Osuna... Abono, 70 euros;85 euros con acampada.

6

Weekend Beach Festival: En la playa de Poniente de Torre del Mar. David Guetta, Alborosie, Izal, Macaco, Mala Rodríguez, El Langui, La M.O.D.A., Antílopez, Arco, Adam Beyer, Vitalic... Abono, 70 euros;85 euros con acampada.

Avishai Cohen: Portón del Jazz. Alhaurín de la Torre. 22.30 h. 15 euros.

7

Weekend Beach Festival: En la playa de Poniente de Torre del Mar. Bunbury, Jimmy Cliff, Wyclef Jean, Asian Dub Foundation, Avalanch, Celtas Cortos, Dorian, Dubioza Kolektiv, Eskorzo, Neuman, SFDK, Ben Klock, Hot Since 82... Abono, 70 euros;85 euros con acampada.

La Noche Rosa: Seguridad Social, La Unión, Mikel Erentxun, Javier Urquijo, Javier Ojeda, Nacho Campillo, Marilia, Homenaje a Antonio Vega. CastilloSohail. Festival Ciudad de Fuengirola. 20.00 h. Entre 27,50 y 40 euros.

Pastora Soler: Auditorio Municipal de Málaga. 22.00 h. Entre 27,50 y 66 euros.

8

Rubén Blades: Con Roberto Delgado Salsa Big Band. Teatro Cervantes. 20.30 h. Terral. Entre 22 y 75 euros.

11

Luis Miguel: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 136 y 868 euros.

13

Rosario y Rosana: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 29 y 217 euros.

Juan Magán: La Cantera de Nagüeles (Marbella). Escenario Sessions. 2.00 h. Starlite Festival. Entre 28 y 400 euros.

Ojeando Festival: Escenario Patio en Ojén. Carlos Sadness, Maga, Rufus T. Firefly, Perro, Second djs, Ballena. Abono para los dos días 25 euros. Con cámping, 40 euros.

Mercé Sinfónico: Loma del Castillo Sohail. Marenostrum Castel Park de Fuengirola. 22.00 h. Ente 27,50 y 71,50 euros.

Paquito D'Rivera: Jardines de la Cueva de Nerja. Festival Internacional de Música y Danza. 22.00 h. Entre 20 y 45 euros.

Festival Blues Mijas: Richard Ray Farrel, Ike Cosse & Short Fuse Blues, Pedro Peinado Band. Auditorio Municipal de Mijas. 21.00 h. Entrada libre.

Brad Mehldau: Portón del Jazz. Alhaurín de la Torre. 22.30 h. 20 euros.

14

Charles Aznavour:Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 54 y 392 euros.

Ojeando Festival: Escenario Patio en Ojén. Lori Meyers, Nancys Rubias, Nunatak, Niños Mutantes djs, Dreyma. Abono para los dos días 25 euros. Con cámping, 40 euros.

Festival Blues Mijas: Raimundo Amador, Little Boy Quique, The Lito Blues Band. Auditorio Municipal de Mijas. 21.00 h. Entrada libre.

Francisco: Castillo Sohail. Festival Ciudad de Fuengirola. 22.00 h. Entre 22 y 38,50 euros.

Pitingo: Auditorio Municipal de Benalmádena. 22.30 h. Entre 22 y 55 euros.

15

A Fuego Festival: Parque del Castillo Sohail. Marenostrum Castel Park de Fuengirola. 19.30 h. Entre 30,80 y 99 euros.

18

Pet Shop Boys: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 69 y 456 euros.

Sting Shaggy. / Efe

19

Sting & Shaggy: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 125 y 912 euros.

Javier Perianes: Interior de la Cueva de Nerja. Festival Internacional de Música y Danza. 22.00 h. 55 euros.

20

David Bisbal: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 71 y 434 euros.

Fuengirola Pop: Bar Pog's de Fuengirola. Cooper, Briatore, Agentes Secretos, Súper Ratones. Dry Surfers. 25 euros entrada suelta, 40 euros el abono para los dos días. En julio sube el precio.

Ky-Mani Marley: Con Malaka Youth y Mediterranean Roots. Castillo Sohail. Festival Ciudad de Fuengirola. 20.30 h. 14 euros.

Rayden: Terraza del hotel Málaga Centro. Live the Roof. 21.45 h. 23 euros.

Antonio Serrano: Portón del Jazz. Alhaurín de la Torre. 22.30 h. 15 euros.

21

Vetusta Morla: Loma del Castillo Sohail. Marenostrum Castel Park de Fuengirola. 22.30 h. Entre 27,50 y 35,20 euros.

José Manuel Soto: La Cantera de Nagüeles (Marbella). Escenario Sessions. 22.30 h. Starlite Festival. Entre 28 y 400 euros.

Fuengirola Pop: Bar Pog's de Fuengirola. La Granja, Kurt Baker, Feedbacks. K7s, Las Srtas. Estrechas, The Loud Residents. 25 euros la entrada suelta, 40 euros el abono para los dos días. En julio sube el precio.

Pasión Vega: Auditorio Municipal de Benalmádena. 22.00 h. Entre 27,50 y 66 euros.

Garrapatea Estepona: Con Los Aslánticos, La Dstyleria, Maleantes, Radio Ciao, Jungla Band, Tomasito. Plaza de toros de Estepona. Desde 17,50 euros.

22

Jamiroquai: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 102 y 578 euros.

24

Maita Vende Cá: La Cantera de Nagüeles (Marbella). Escenario Sessions. 22.30 h. Starlite Festival. Entre 10 y 1.500 euros (mesa para diez).

25

Maná: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 108 y 625 euros.

26

Luis Fonsi: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 35 y 301 euros.

27

Miguel Poveda: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 29 y 179 euros.

Alejandro Fernández: Loma del Castillo Sohail. Marenostrum Castel Park de Fuengirola. 22.00 h. Entre 55y 165 euros.

Antequera Blues Festival: Artistas por confirmar. Plaza de Santa María. Entrada libre.

Cyrille Aimée: Portón del Jazz. Alhaurín de la Torre. 22.30 h. 20 euros.

28

Il Divo: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 120 y 625 euros.

Raphael: Auditorio Municipal de Málaga. 22.00 h. Entre 33 y 66 euros.

Miguel Campello: Auditorio Municipal de Benalmádena. 22.30 h. 25,30 euros.

Mad Urban Fest: Con Ozuna, Sergio Contreras, Haze, Clase-A, Dominik DJ, OFI La Melodia, Ricky Guay... Campo de fútbol de Torremolinos. Entre 38,50 y 110 euros.

Antequera Blues Festival: Artistas por confirmar. Plaza de Santa María.Entrada libre.

31

Romeo Santos: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 98 y 525 euros.

Soja: Sala París 15. Málaga. 20.30 horas. 25 euros.

Ricky Martin. / I. M.

Agosto

1

Pablo Alborán: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 79 y 588 euros.

Los Álamos Beach Fest: Firebeatz, Maurice West, Abel The Kid, Javi Reina. En el Recinto Ferial de Estepona. Abono general, 61 euros. Con acampada, 76 euros. Entrada para el día, 21 euros.

2

Steven Tyler: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 69 y 456 euros.

Los Álamos Beach Fest: Steve Angello, Oro Viejo, Arkano, Danny Ávila, Dellafuente, Yves V. En el Recinto Ferial de Estepona. Abono general, 61 euros. Con acampada, 76 euros. Entrada para el día, 33 euros.

Canela Party: Fiesta de inicio. Ubicación por confirmar. Abono para jueves y sábado, 35 euros.

3

James Blunt: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 42 y 301 euros.

Los Álamos Beach Fest: Armin Van Buuren, Bad Bunny, Beret, Camelphat, Seguridad Social, Brian Cross, Chelina Manuhutu, Dennis Cruz, Dj Nano, Juanjo Vergara, Luis Roca, Monchi Dj & Carlos Slork. En el Recinto Ferial de Estepona. Abono general, 61 euros. Con acampada, 76 euros. Entrada para el día, 35 euros.

Luz Casal: Loma del Castillo Sohail. Marenostrum Castel Park de Fuengirola. 22.00 h. Entre 33 y 71,50 euros.

Canela Party: Fiesta de disfraces para niños y mascotas. Ubicación por confirmar. Entrada libre.

La Habitación Roja: Terraza del hotel Málaga Centro. Live the Roof. 21.45 euros. 21 euros.

4

Pablo López: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 46 y 279 euros.

Los Álamos Beach Fest: Marco Carola, W&W, Héctor Couto, JP Candela, Marco Faraone, Sunnery James & Ryan Marciano, Isabela Clerc. En el Recinto Ferial de Estepona. Abono general, 61 euros. Con acampada, 76 euros. Entradas por día, desde 21 euros. Entrada para el día, 35 euros.

El Barrio: Loma del Castillo Sohail. Marenostrum Castel Park de Fuengirola. 22.30 h. Entre 29,50 y 82,50 euros.

Canela Party: Gran Pitote. Con Fucked Up, Los Punsetes, Cala Vento, La Plata, diola y Tigres Leones. Ubicación por confirmar. Abono para jueves y sábado, 35 euros. Entrada para sábado, 30 euros.

6

Hardwell: La Cantera de Nagüeles (Marbella). Escenario Sessions. 2.00 h. Starlite Festival. Próximamente a la venta.

7

Rocío Molina con Sílvia Pérez Cruz: Teatro Cervantes. 20.30 h. Terral. Entre 15 y 45 euros.

Cantajuego: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 20.30 h. Starlite Festival. Entre 22 y 70 euros.

8

Serrat: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 20.30 h. Starlite Festival. Entre 48 y 416 euros.

9

Santana: Loma del Castillo Sohail. Marenostrum Castel Park de Fuengirola. 23.00 h. Entre 62,05 y 134,20 euros.

Noche Movida: Con Cómplices, Coti, Javier Gurruchaga, Manuel España (La Guardia), Nacho Campillo (Tam Tam Go), Nacho García Vega (Nacha Pop), Pablo Carbonell, Ricardo Marín y Rubi (Los Casinos). Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 32 y 243 euros.

10

Juanes: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 30 y 191 euros.

11

Paco Candela: Castillo Sohail. Festival Ciudad de Fuengirola. 22.00 h. Entre 16,50 y 35,20 euros.

12

J. Balvín: Campo de fútbol de Torremolinos. A partir de las 20.00 horas. Entre 30 euros y 65 euros.

14

Juan Magán: La Cantera de Nagüeles (Marbella). Escenario Sessions. 2.00 h. Starlite Festival. Entre 28 y 650 euros.

Texas: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 32 y 239 euros.

Palmito Rock Festival: Mitad Doble, entre otros grupos. Villanueva de la Concepción.

15

Taburete: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 42 y 260 euros.

16

Ricky Martin: Loma del Castillo Sohail. Marenostrum Castel Park de Fuengirola. Entre 35 y 125 euros. A la venta el 14 de junio.

Sebastián Yatra La Cantera de Nagüeles (Marbella). Escenario Sessions. 22.30 h. Starlite Festival. Entre 28 y 1.500 euros (mesa para 10).

UB40: Plaza de toros de Estepona. 21.30 h. Desde 42 euros.

17

Homenaje a las mujeres: Con Aitana, Ana Guerra, La Mari de Chambao, Lorena Gómez, Marilia, Rosa López, Sole Giménez, y Vicky Larraz. Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 22 y 70 euros.

Entradas Kiko Veneno/No Me Pises Que Llevo Chanclas: Plaza de toros de Estepona. 20.00 horas. Desde 27,50 euros.

19

Kool & The Gang: Club de Tenis Puente Romano. Marbella. 21.00 h. Desde 50 euros.

21

Estopa: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 52 y 251 euros.

22

C. Tangana:La Cantera de Nagüeles (Marbella). Escenario Sessions. 22.30 h. Starlite Festival. Entre 28 y 500 euros (mesa para seis).

23

Miguel Ríos: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 38 y 301 euros.

24

Rosalía y Rozalén: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 29 y 217 euros.

25

Melendi: Auditorio La Cantera de Nagüeles (Marbella). 22.30 h. Starlite Festival. Entre 35 y 200 euros.

Indio Rock Festival: Con Las Odio, Polock, The Unfinished Sympathy, Pasajero y el DJ de Cycle. Villanueva del Trabuco. Entrada libre.

Rozalén. / Efe

Septiembre

7

Maluma: Auditorio Municipal de Málaga. 22.00 h. Entre 49,50 y 82,50 euros.

14

Full: Terraza del Málaga Centro. Live the Roof. 21.45 h. Agotadas.

15

Chanquete World Music: Con Kase.O, SFDK, Juanito Makandé, El Canijo de Jerez, Bebe, Morodo, Green Valley, Mojinos Escozíos, Termenda Jauría, La Pompa Jonda. Playa el Playazo de Nerja. Desde las 16.00 horas. 24 euros entrada anticipada. 40 euros con camping.

Oh See! Festival: Los Planetas, Iván Ferreiro, Sidonie, Coque Malla, La Casa Azul, Elyella, Carlos Sadness, Amatria, Nixon. Auditorio Municipal de Málaga. Desde las 13.00 horas. Entrada general, 30 euros. Niños de 12 a 16 años, 15 euros.

22

Manolo García: Auditorio Municipal de Málaga. 21.30 h. 39,60 euros.

23

Ara Malikian: Auditorio Municipal de Málaga. 22.00 h. Entre 30 y 50 euros.

28

Loquillo: Auditorio Municipal de Málaga. 22.00 h. Entre 30 y 35 euros.

29

Serrat: Auditorio Municipal de Málaga. 22.00 h. Entre 40 y 70 euros.