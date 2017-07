Tres días para pasarlo Canela Canela Party El 'pitote del verano' calienta motores para su undécima edición, del 3 al 5 de agosto. Los canadienses Holy Fuck y Metz encabezan el cartel de este festival de música con fiesta de disfraces incluida REGINA SOTORRÍO Domingo, 16 julio 2017, 00:34

No hay grandes escenarios ni cuarenta artistas en cartel ni se celebra en plena playa malagueña. Puede que no sea un festival de verano al uso, cierto, pero si quieren saber lo que es... no se lo pierdan. “El Canela Party no se puede definir con palabras, tienes que ir”, dicen los organizadores de Culoactivo Canela. Porque resulta difícil explicar un festival donde la música importa, pero no es lo único. Kilos de confeti, disfraces de los más dispares y mucho cachondeo son las señas de identidad de un evento en el que hasta los que cantan se camuflan con atuendos de todo tipo entre los participantes. Ellos también disfrutan y, por eso, repiten. Como prueba, el cartel de la undécima edición del “pitote del verano”, que se celebrará del 3 al 5 de agosto.

El día grande del festival, el 5 de agosto, sube al escenario de la Sala París 15 a dos grupos internacionales: Holy Fuck y Metz. Ambos llegan desde Toronto (Canadá) en la que será la única fecha en España para el primero y la única en Europa para el segundo. El trío Metz ya sabe en qué consiste esta fiesta. En su anterior visita en 2013 prometieron volver porque, según dijeron, aquel fue “el mejor concierto de su vida”. Ahora cumplen su promesa, incluso rebajando su caché.

Desde Madrid, pero con raíces malagueñas, llega Biznaga. Su nombre ya sirve de pista. La puntera banda punk defiende en su nuevo disco 'Sentido del espectáculo' un sonido crudo de enérgicas guitarras con unas letras que reflejan la realidad de su tiempo. Completan la parrilla del día los gaditanos Perlita con un estilo “electrónicamente elegante y suave” -avanzan los organizadores-, el indie noventero unido al punk rock actual de Wild Animals y el dj Meneo, capaz de mezclar en una sesión la cumbia y la electrónica.

Todos ellos irán disfrazados, al igual que el público que salta frente al escenario. Un divertido quién es quién -con diseños colectivos de lo más estudiados y trabajados- que comienza momentos antes de los conciertos con un desfile de personajes variopintos en el tradicional photocall de entrada.

La fiesta en la Sala París 15 será el colofón de un festival que arranca dos días antes, el 3 de agosto en pleno centro de Málaga, en la Sala Velvet. Allí calientan motores Kill Kill, Fuckaine y Cuchillo de Fuego. Al día siguiente, por séptimo año consecutivo, los protagonistas serán los niños y las mascotas con una fiesta de disfraces solo para ellos en el Eduardo Ocón, con entrada gratuita. De fondo, sonará la música de Kokoshca, Terrier y Cómo vivir en el campo.

Las entradas están ya a la venta con un precio de 40 euros el abono (jueves y sábado), 30 euros en el caso de adquirir un ticket solo para el sábado. Más información aquí