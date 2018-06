Tablao flamenco en el Teatro Romano 00:30 Salvador Salas El arte jondo de Carrete, Luisa Palicio, Rocío Bazán y Daniel Casares precede al ciclo grecolatino en el monumento, que este año recibirá a El Brujo, Rafael Amargo y la Joven Orquesta Barroca REGINA SOTORRÍO Viernes, 8 junio 2018, 14:08

«Que venga el público a verme vestido de romano, a ver cómo estoy», decía Carrete entre risas minutos antes de arrancarse a zapatear sobre las tablas del histórico Teatro Romano. Esta mañana, a plena luz del día, se montó un improvisado tablao en el monumento ante la atónita mirada de los turistas que paseaban por la calle Alcazabilla: Rocío Bazán al cante, Rafael Amargo y Choni Pérez al baile. Un anticipo de lo que está por venir. El Festival de los Teatros Romanos de Andalucía crece con una semana dedicada al arte jondo que precede al ciclo grecolatino. «Queremos unir nuestro Patrimonio Histórico con el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad», declaró el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez. Entre julio y primeros de agosto se programarán 22 representaciones, seis de ellas de flamenco, con tres estrenos nacionales y uno andaluz.

Abre la agenda en Málaga otro patrimonio, en este caso vivo: Carrete celebra el 1 de julio 'El triunfo de Baco'. «Aunque yo no entiendo de lo que es 'un baco', yo solo bailo flamenco», dijo. Y Rafael Amargo la cierra del 1 al 4 de agosto con el estreno de 'Dionisio desnudo', su primera producción en más de dos años que aquí se engloba dentro de las propuestas grecolatinas. Tras la máscara del dios del teatro, Amargo esconde lo «erótico y la lujuria». «Habrá mucho cuerpo y mucha danza contemporánea», avanza el bailarín, que se acompañará de diez artistas en el escenario, entre ellos la actriz argentina Luciana Bongianino, el bailarín argentino Hernán Piquín y el colombiano Alexander Zapata. En la música del espectáculo ha trabajado el malagueño Jesús Durán.

00:30 Vídeo. Rafael Amargo y Choni Pérez bailan al cante de Rocío Bazán

Entre uno y otro, baile, cante, toque, música clásica y comedia grecolatina. En el I Ciclo Flamenco Patrimonio, la malagueña Luisa Palicio bailará 'Biznaga', espectáculo que estrenó en la última Bienal de Málaga (3 de julio); Rocío Bazán y Rocío Segura unirán sus voces en 'Andalucía cantaora' (4 de julio) y Daniel Casares tocará su 'Picassares' a escasos metros del museo del genio universal de la pintura (6 de julio). También rasgueará la guitarra Antonio Rey (5 de julio), con su último disco 'Two parts of me', y la compañía de Víctor Bravo presentará 'Alegoría' con Choni Pérez como bailaora invitada.

El apartado grecorromano del calendario incluye a todo un clásico del teatro. Rafael Álvarez El Brujo regresa a este monumental auditorio tras el éxito del año pasado. Lo hará esta vez con 'Esquilo, del nacimiento a la muerte de la tragedia griega', que se verá en Málaga poco después de su estreno en Mérida (del 25 al 28 de julio). Pero la sexta edición del Festival de los Teatros Romanos de Andalucía comienza con música, con 'Dido y Enea' de Henry Purcell que interpretará la Joven Orquesta Barroca de Andalucía (JOBA) el 11 y 12 de julio. Además, la compañía malagueña La Coracha Teatro se inspira en Plauto para estrenar la comedia de enredos 'El falso verdadero'. Y también de puesta de largo están Clásicos Contemporáneos con la obra 'La comedia del fantasma', que representarán el 18 y 19 de julio.