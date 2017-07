Sweet California: «Antes de salir a escena nos damos un gran abrazo» La Granizada Estas tres veinteañeras levantan de sus asientos a los adolescentes. Les gusta la sinceridad en los hombres y el espíritu de lucha en las mujeres. Se llevan tan bien que hasta se prestan la ropa ANTONIO PANIAGUA Madrid Viernes, 21 julio 2017, 01:07

Sonia Gómez (pelo azul) y Alba Reig (rosa), de 25 años, y Tamy Nsue, de 23, integran Sweet California, la banda de chicas que arrasa entre los adolescentes. Reconocibles por sus melenas de colores, debutaron a lo grande con un disco que permaneció setenta semanas en las listas de ventas. No les falta trabajo y tienen vocación de permanencia. En septiembre reeditarán su álbum ‘3’, que incluye varios temas nuevos, y publicarán un DVD grabado en directo con el concierto que ofrecieron en el Palacio de los Deportes de Madrid. Son conscientes de que tienen que aprovechar el momento y de que su futuro se escribe ahora.

– ¿Sois supersticiosas? ¿Tenéis trucos para espantar el miedo escénico?

– Tamy:Cada vez que salimos al escenario y estamos muy nerviosas, solemos abrazarnos antes. El momento más importante de nuestras vidas fue cuando actuamos en el Palacio de los Deportes de Madrid. Nos devoraban los nervios. El abrazo no te calma del todo, pero te da fuerzas.

– ¿A quién pediríais un autógrafo?

– Tamy: A Beyoncé.

– Sonia: A una persona que, desgraciadamente, ya no está con nosotros, pero al que me hubiera encantado conocer: Michael Jackson.

– Alba: Como me gusta mucho la música española, se lo pediría a un artista que admiro mucho y que es Manuel Carrasco.

– ¿Qué cualidad valoráis más en un hombre?

– Tamy: Que sea sincero.

– Sonia y Alba: Pensamos lo mismo.

– ¿Y en una mujer?

– Tamy: Que sea simpática y maja.

– Sonia: Yluchadora.

– ¿Habéis encontrado ya al que podría ser el amor de vuestra vida o aún sois muy jóvenes?

– Alba: Yo no tengo un amor para toda la vida.

–Sonia: Hombre, yo creo que sí, que el amor de nuestra vida pueden ser nuestros padres. No tiene por qué ser el amor que todo el mundo piensa, el amor de novios.

–¿Qué habilidad o talento os gustaría tener?

– Tamy: Controlar el tiempo, poder viajar y teletransportarme.

– Alba: Me gustan mucho los instrumentos. Me encantaría tener más base, pero para ello tendría que haber empezado antes.

–Sonia: Ojalá pudiera aprender muchos más idiomas. Me encantaría, por ejemplo, hablar chino. poder ir allí y entenderme. Ya sabemos inglés y un poco de italiano. No sé, el chino me despierta curiosidad.

– ¿Qué aficiones tenéis?

– Tamy: Practicar deportes. En invierno me encanta esquiar y en verano hacer surf. Y me gusta mucho el yoga.

– Sonia: Tocar el piano, la guitarra… También me gusta ir al cine. Tengo un lado un poco friki porque me gustan mucho los videojuegos.

– Alba: Al criarme en el campo, todo lo que sea estar en una montaña, sentarme y observar la naturaleza me da mucha paz.

– ¿Qué cambiaríais de vosotras mismas?

–Sonia: Tengo mucha paciencia, pero cuando se me acaba, me sale el genio. Tendría que rebajar un poquito mi carácter.

– ¿Cómo lleváis la convivencia?

– Tamy: Es muy fácil, somos amigas. Cuando conoces a las amigas, hay buena convivencia. Nos apoyamos, nos dejamos mucha ropa, maquillaje, y al final estamos juntas en esto. Hacemos piña y eso es maravilloso.

–¿Cuál es vuestra mayor extravagancia?

– Sonia: Pues mira, yo no puedo dormir sin que haya un rayito de luz. A mis dos compañeras les encanta dormir en plena oscuridad y yo no puedo, me agobio muchísimo. Al final hay que convivir, porque pasamos más tiempo juntas que con cualquier otra persona.

– ¿Os lleva mucho tiempo el cuidado de vuestro pelo?

– Alba: Ayer fui a la pelu y estuve cinco horas y media. Se hace muy largo cuando tenemos que recibir tratamientos o darnos tintes.

– ¿Cómo os veis dentro de diez años?

– Tamy: Buena pregunta. Ahora, tenemos que estar muy en el presente, pendientes de lo que nos está ocurriendo aquí y ahora. Soy de las que pienso que, dependiendo de las cosas que hagas, tendrás una vida u otra.

–¿Y cómo lleváis el acoso de los fans?

– Alba: Ah, muy bien, para nada es acoso. Son supermajos. Estamos encantadas cada vez que nos piden una foto o reclaman una firma. Eso demuestra que la gente te quiere. Les estamos muy agradecidas.