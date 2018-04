«Tengo la suerte de tener un público que me sigue soportando» Aunque el disco nuevo acabe de salir, ya hace varias semanas que suena el single 'Desde la azotea'. / SUR Niña Pastori presenta este viernes en Málaga su décimo álbum de estudio, 'Bajo tus alas', con colaboraciones de Pablo Alborán y Vanesa Martín IVÁN GELIBTER Domingo, 29 abril 2018, 00:45

Niña Pastori está de vuelta. La artista gaditana acaba de presentar hace pocos días su décimo álbum de estudio, 'Bajo tus alas', cuya gira se inicia en Málaga este próximo viernes. En este trabajo se pueden escuchar colaboraciones de la talla de Manuel Carrasco, Vanesa Martín y Pablo Alborán, entre otros. Lo nuevo de la de San Fernando amenaza con ser otra exhibición vocal e instrumental de una de las artistas más importantes de España. Este nuevo trabajo llega tras el éxito de 'Ámame como soy', con el que logró el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Flamenca. Su primera carta de presentación ha sido el single 'Desde la azotea', cuya vídeo ha superado las 5 millones de visitas.

Sigue con la evolución del flamenco, un género del que nunca se aparta pero con el que le gusta «experimentar». Afirma estar «encantada» de estrenarse en Málaga y cuenta cuál ha sido el papel de su hija Pastora en este disco.

–Más de 15 años de carrera y diez discos de estudio. Cuatro Grammys y giras por todas partes. ¿Cuál es el balance de una artista que ya ha pasado por el imaginario de varias generaciones de españoles que han escuchado su música?

–Es un balance muy bueno. La verdad es que estoy muy contenta porque como usted mismo ha dicho, he pasado por unas cuantas generaciones y he visto muchas cosas. Entre ellas a muchos artistas que son muy buenos y que se han perdido, porque ésta es una profesión muy complicada y difícil. Yo es que he tenido la suerte de tener un público fiel que le sigue gustando lo que hago y sobre todo que me sigue soportando. Por eso no cabe otra cosa que hablar de un balance bueno y positivo. No ha sido un recorrido fácil, hay mucho esfuerzo detrás, pero tengo la suerte de poder compartir con buenos músicos y buenos artistas y disfrutar de lo que hago.

–Según se ha filtrado desde el primer momento, su hija Pastora ha colaborado en la composición de un par de canciones del disco. ¿La veremos algún día en el escenario junto a su madre?

–Nunca se sabe. No es que haya colaborado en un par de canciones, es que dos de los temas del disco son de ella, de su autoría. No lo sé, tampoco es una cosa que a mí me haga especial ilusión. Si la niña lo hace porque realmente le gusta y lo siente como lo he sentido yo desde pequeña, pues perfecto, pero lo que me gustaría es que el día de mañana se dedique a algo que le entusiasme, igual que a su padre y a mí nos gusta este trabajo. Al final la profesión forma gran parte de tu vida, se le dedica mucho tiempo, y tienes que hacerlo con gusto y con amor. Y bueno, Pastora es una niña que le gusta mucho escribir, le gusta mucho leer, y la parte de la música la vive con su padre y conmigo en casa. Pero vamos, ella no suele venir de gira conmigo, ni la llevo a muchos sitios. Lleva una vida de niña de su edad, en su colegio… pero inevitablemente sus padres somos quienes somos...

–Entonces es una cuestión de familia. Seguramente muchos lectores no lo sabrán y se sorprenderán al saber que también trabaja con su marido.

–Con él llevo trabajando prácticamente desde que empecé. El primer disco ya estaba producido por él, en el año 2002. De los últimos discos también es el productor. Pero bien, para mí es fácil porque es una persona que me conoce, y quizá hay momentos en los que no necesito ni hablar porque sabe lo que estoy pensando en cada momento. En muchos aspectos trabajar con él es mucho más fácil para mí, porque ya le digo que hay ocasiones en las que una no tiene ni que explicar las cosas. Él sabe captar el buen día, el momento bueno, cuando estás a gusto… El día que estoy bien tiramos más de la cuerda, y el día que hace falta frenar un poco, pues frena. Para mí es cómodo, y entiendo que a todo el mundo le suene raro porque la mayoría de la gente no puede trabajar en pareja porque se discute mucho. A ver, nosotros también tenemos peleas, él ve cosas, yo veo otras, pero al fin y al cabo formamos un buen equipo y nos compensamos. Y ahí seguimos...

El concierto Cuándo. Niña Pastori presentará su último trabajo el próximo viernes 4 de mayo a las 22 horas en el Palacio de Congresos de Málaga. Precio. Las entradas tienen un precio que va de los 27,50 a los 49,50 euros, dependiendo de la zona escogida. Entradas. Las entradas se pueden adquirir en la web www.malagaentradas.com o en la taquilla el día del concierto.

–En Málaga siempre ha conseguido que venga mucha gente a sus conciertos. ¿Por eso comienza aquí la gira?

–A mí me encanta Málaga. En realidad ha surgido y ha salido así, pero me encanta empezar en esta ciudad. Aquí tengo a mucha gente que me quiere y tengo un público súper fiel. Hay mucha gente que me sigue a los que recuerdo de cuando eran unos niños. Yo tenía 17 o 18 años, pero ellos tenían 10 o 12. Hoy en día son mujeres y hombres; algunas son madres que vienen con sus niñas incluso. Le tengo mucho cariño al público de Málaga, así que arrancar aquí me hace estar feliz. Con mis malagueños guapos y mis malagueñas guapas.

–¿Y qué se van a encontrar los fans en esta cita del viernes?

–El disco nuevo va a estar presente en el concierto, pero también haremos cosas de antes. Después de tantos discos y tanto recorrido, siempre quieren que recuerdes cositas de otros tiempos. Eso sí, verán arreglos sorprendentes; le hemos dado la vuelta a muchas de las canciones que ya han escuchado, y estoy segura de que les va gustar. Además, llevamos una banda muy bonita y una puesta en escena preciosa.

–El disco está recién salido del horno. ¿Qué destaca de él?

–En el disco muchas voces de Málaga;están Pablo Alborán y Vanesa Martín. Son artistas con los que llevaba mucho tiempo intentando hacer algo juntos y daba la casualidad de que nunca podíamos ponernos de acuerdo para vernos. En el caso de él, me había llamado para algunos directos pero siempre coincidía que cuando él estaba en el sur, yo estaba en Madrid;y al revés. Justo ahora cuando él estaba grabando su disco, yo estaba con el mío y mantuvimos cierto contacto. Entonces me mandó un tema súper bonito que yo he sacado un poquito a mi aire. Y con Vanesa igual, hemos coincidido varias veces y le pase un tema, ella lo vio y ahí está en el disco. También colaboro con Manuel Carrasco, otro andaluz maravilloso.