El subidón de pasar la segunda fase de OT: tres historias de jóvenes que lo han conseguido B. G. Tras la locura del primer día de casting, más de setenta aspirantes fueron citados en la sala Gades de la capital para optar a la fase final de Barcelona BORJA GUTIÉRREZ Martes, 3 julio 2018, 21:51

Noelia Franco vive horas de pura alegría. Es una malagueña de 22 años que vive en Teatinos, y ha logrado pasar la segunda fase del casting de Operación Triunfo de Málaga que le da opciones de ir a la fase final en Barcelona. A la segunda fue la vencida: «Me presenté el año pasado en Granada pero no llegué a nada. Estoy supercontenta, no me lo esperaba, ni me iba a presentar», comenta a este periódico minutos después de salir de las pruebas, pletórica.

«El lunes eché al menos seis horas en el Palacio de Ferias y Congresos (donde discurrió la primera fase con 1.800 concursantes) y ahora voy a la 'fase limbo', donde solo caben 100 para actuar en Barcelona». A su edad ya tiene experiencia en este tipo de 'talent' televisivos», En La Voz llegué a la previa de las audiciones a ciegas y en Factor X audicioné pero no salió en televisión«, explica Franco.

Nos da detalles de cómo es por dentro esta segunda fase, más secreta (los móviles están prohibidos) y más emocionante: «Dentro todo está muy cerrado, muy organizado. Mi grupo era de once personas; entré a una sala y me dijeron que me sentara donde quisiera, sin saber que el lugar donde lo hiciera marcaría mi turno. Sin quererlo fui la número cinco». Los concursantes llevan varias canciones preparadas. En el caso de Noelia, cantó 'No vaya ser', de Pablo Alborán, y 'Stone Cold', de Demi Lovato, «pero no enteras», matiza.

Noelia Franco, a la salida del casting.. / B. G.

00:30 Vídeo. Momentos de emoción en los 'castings' al conocer los resultados. / B.G.

700 seguidores en un día

Noelia fue la elegida por la organización del programa para publicar su actuación de la primera fase en la cuenta oficial del formato y desde ese momento recibió ochenta mensajes y tiene setecientos nuevos seguidores en Instagram. «Una locura, no he podido contestar ninguno todavía». Su pareja, Miguel Ángel González, alucina. Él también ha formado parte del 'show': los familiares y amigos son entrevistados sobre los aspirantes mientras esperan que el sueño de pareja, hermano o colega consiga su sueño.

Organiza sus vacaciones para el 'casting'

Pero hay otros que han cogido carretera y manta para estar en la cita de Málaga. Enrique Villalba es natural de Ciudad Real y emprendió la aventura hasta Málaga para las pruebas de Operación Triunfo. Y le ha salido bien, aunque por si acaso, no quiso perder la oportunidad de resacirse en las playas de la Costa del Sol y organizó una ruta por el litoral. «Pensé presentarme en Málaga en vez de Sevilla y aprovechar las vacaciones para hacernos la costa (junto con su pareja)». Aviatado con una guitarra, aunque es músico de oído sin escuela, su voz gustó a Noemí Galera, la profesora más conocida del programa de RTVE, con su versión de 'Catalina', de Rosalía y un tema de Nina Simone.

Enrique Villalba posa para este periódico tras salir del 'casting' de Operación Triunfo. / B. G.

Michael Umendu: De Madrid a Málaga para triunfar

No pudo presentarse en la capital de España y una amiga le avisó de la cita en Málaga. Un viaje 'express' para lograr el objetivo, pasar las dos primeras audiciones. Es la historia de Michael Umendu, un joven madrileño protagonista de las celebraciones de la tarde. Promete dar juego a la producción del programa por su carácter extrovertido y desenfadado. En el exterior, los familiares esperan los veredictos como agua de mayo, a la sombra. Uno de los momentos especiales de la tarde se produce cuando se conocen los resultados. Abrazos de alegría en caso de éxito y caras de tristeza, más frecuentes en esta segunda cita en Málaga, cuando no se consigue.