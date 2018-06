«Me siento muy aliviada de dejar Chambao y ser Lamari» Lamari, en la desembocadura del Guadalmedina. / FRAN ACEVEDO «Chambao no ha muerto, ahí está su legado», afirma la artista, que dice adiós definitivamente a ese nombre con un audiolibro que registra el concierto de despedida en Madrid REGINA SOTORRÍO Martes, 26 junio 2018, 00:44

Todavía se le escapa algún plural mientras habla. «Vamos a hacer... Bueno no, voy a hacer», rectifica al momento. Han sido muchos años al frente de Chambao, aunque la mayor parte de ellos sola en la composición e interpretación de los temas. La alianza entre Lamari, Edu, Dani y Henri que dio origen al flamenco chill duró cuatro años. Los doce restantes, Chambao era ella. Por eso «ya es hora» de pasar página y ser Lamari sin más. La cantante y compositora cierra definitivamente un capítulo de su vida con el audiolibro 'De Chambao a Lamari', dos CDs, un DVD, textos y fotos que registran el concierto de despedida que reunió a 5.000 'chambaeros' en el WiZink Center de Madrid. Una actuación que contó con 17 colaboraciones, entre ellas el «momentazo de la Pepa», su madre. Se va Chambao. Llega Lamari, ya sin las ataduras del flamenco chill ni el respaldo de la discográfica Sony. Más Lamari que nunca.

–Ya no hay vuelta atrás. ¿Le da pena?

–Me da mi nostalgia y mi punto de sentimiento, porque cierras etapa. Pero llevo muchos años meditando la situación.Desde que Chambao se fundó en 2001 con Henrik Takkenberg, Edi, Daniel Casañ y yo hasta que me quedo sola en 2005, pasaron cuatro años. Desde entonces vengo componiendo y decidiendo todo yo. Chambao lleva más tiempo siendo yo sola que los cuatro que fuimos. Y, además, en cada disco me alejo más del flamenco chill. Me encanta la música electrónica pero no la desarrollo como lo hacía Henrik, que fue el inventor bajo mi punto de vista. Entre que no somos cuatro y que no hago flamenco chill, ahí viene mi decisión de seguir mi camino como Lamari.

–En el fondo, ¿se siente aliviada?

–Me siento muy aliviada. No quiero sentirme como que estoy usurpando un proyecto. Es muy difícil explicarle a la gente que de los 16 años de Chambao, 12 llevo sola.

–Para el público no ha cambiado nada. Usted siempre ha sido la imagen.

–Pero ya estoy cansada de ser eso, la imagen y la voz de Chambao. Chambao hace 12 años que soy yo.

–Aún así, será difícil que dejen de llamarle Lamari de Chambao.

–Y me gusta. Yo no reniego de Chambao ni mucho menos. Esto no es un 'estoy harta de Chambao', es un 'estoy súper agradecida a Chambao'.

–¿Qué se permitirá hacer con Lamari que no hacía siendo Chambao?

–Lo obvio. Ahora todo lo que haga lo firmará Lamari. Y antes, todo lo que hacía lo firmaba María del Mar Rodríguez Carnero como la autora.

–¿Se sentirá más libre para alejarse ya del todo del flamenco chill?

–En 2005, cuando casi dejo la música por el cáncer, sí sentía que tenía que seguir haciendo ese flamenco chill que yo no manejaba. Me estaba viendo en una vorágine de seguir manteniendo algo para lo que yo no estaba a la altura.De ahí es donde me viene el ir fusionando con otras músicas. Hoy en día no me pesa.

–¿Le guardará luto a Chambao antes de presentar lo nuevo?

–Yo no le guardo luto a nada porque Chambao no ha muerto, ahí está su legado para toda la vida. Al contrario, el último concierto fue una fiesta.

–¿Trabaja ya en lo nuevo?

–Hace ya bastante. Pero quiero dejar espacio, no luto, pero sí un tiempo prudencial para que la gente coloque, vea y sepa que ya terminó Chambao. Lo nuevo será para el año que viene. Porque llevo desde el año pasado preparando esto, primero el concierto y ahora el audiolibro. Ya no está Sony detrás, esto lo he hecho yo sola.

–¿Se ha desvinculado de Sony?

–Bueno, más bien fueron ellos. Chambao lo ven como una marca y Lamari no. Pero son etapas nuevas. Yo nunca me había metido en hacer un audiolibro desde cero. Y en realidad esto lo hice como recuerdo. Fue como, 'bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer algo'. Bueno, vamos no, voy. Ya está bien de hablar en plural.

–Entonces, para lo próximo que haga no tiene discográfica. ¿Le asusta?

–No me asusta, yo estoy ahora mismo en ese punto. Estoy aprendiendo un montón.

–Han pasado más de diez años desde aquella canción emblemática que hablaba de la inmigración, 'Papeles mojados'. Y seguimos igual.

–Creo que estamos peor. Me parece una pena todo. Yo soy de Málaga, estoy acostumbrada a ver cómo la gente se tira a rescatar a alguien que se está ahogando en el mar. ¿Cómo no vas a hacerlo con gente que viene a cambiar de vida? Hay que preguntarse por qué tú vives en un mundo desarrollado y ellos no, a costa de quiénes tienes lo que tienes. Mi cabeza llega a la conclusión de que estamos deshumanizándonos. La vida no es un escaparate, ni una serie, ni un telediario. La vida es tu día a día, ¿y por qué no podemos cambiar?

–El cambio de Gobierno, ¿traerá algún cambio a la cultura?

–No tengo ni idea. Lo que sí creo es que tenemos muy mala política, en el mundo en general. Hay gente en cargos políticos que no deberían de estar. Algunos son unos descerebrados, como Trump. Hay gente que va a su propio bolsillo. Y la política no es eso. Hablamos de sanidad, de cultura, de educación. Si estas tres cosas no están bien gestionadas, ¿en qué tipo de país nos estamos convirtiendo? Y no solo depende de los políticos, también de tu día a día, a quién votes, las cosas que pongas en tus redes sociales, como tú reacciones a la vida en la calle o como tú eduques a tu hijo.

–¿Le costó confiar en la gente después de aquel episodio con burundanga (le drogaron antes de un concierto en 2016)?

–No, porque no lo viví como algo que fue a por mí, fue fortuito. Necesito explicarlo así porque si no... Lo viví y punto, como viví el cáncer o esta movida de quedarme sola con Chambao. Las cosas que ocurren te enseñan. Todo lo que no mata te hace más fuerte. Y nada más. Estoy agradecida a todo en la vida, porque sigo viva y eso para mí es el mayor éxito.