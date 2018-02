Ed Sheeran y Liam Gallagher aspiran al trono británico en los premios Brit El cantante Ed Sheeran, en una imagen de archivo. / EFE En el apartado de mejor grupo internacional, los canadienses Arcade Fire; los Foo Fighters; la banda estadounidense Haim; los incombustibles The Killers y los neoyorquinos LCD Soundsystem pelearán por llevarse el preciado Brit EFE Londres Miércoles, 21 febrero 2018, 01:23

El cantante Ed Sheeran y el exlíder de Oasis Liam Gallagher son los grandes favoritos a llevarse el galardón a mejor artista británico en la 38 edición de los premios Brit, que se celebran este miércoles en el 02 Arena de Londres.

Ed Sheeran, quien se encuentra en la gira de presentación de su álbum '÷', lanzado al mercado en 2017, opta, en esta edición de los Brit, a tres premios, incluyendo los de mejor artista británico, mejor álbum del año y mejor canción británica por 'Shape Of You'.

El cantante ya cuenta con cuatro Brit, ya que sumó los de mejor artista masculino británico y mejor nuevo artista británico en 2012 y los de mejor álbum y mejor artista británico en 2015.

Liam Gallagher, que con su antigua formación Oasis ganó 19 Brit, pugnará con Sheeran por hacerse con su primer galardón en solitario.

El hermano de Noel Gallagher y líder de la mítica banda de Manchester ha sido nominado este 2018 gracias a su último trabajo, 'As You Were', lanzado en 2017 y que supone su nuevo comienzo como artista en solitario tras la disolución de Oasis y de su posterior proyecto Beady Eye.

En esta categoría también competirán el músico de hip hop Loyle Carner, el compositor de rhythm and blues Rag'n'Bone Man y el cantante Stormzy.

En el apartado de mejor grupo internacional, los canadienses Arcade Fire; los Foo Fighters, liderados por Dave Grohl, exbatería de Nirvana; la banda estadounidense Haim; los incombustibles The Killers y los neoyorquinos LCD Soundsystem pelearán por llevarse el preciado Brit.

La estadounidense Taylor Swift optará, junto a Alicia Keys, Björk Lorde y P!nk al galardón de mejor artista internacional femenina, mientras que Beck, Childish Gambino, DJ Khaled, Drake y Kendrick Lamar pugnarán por el de mejor artista internacional masculino.

Mejor álbum británico

Uno de los premios más preciados de la noche, el de mejor álbum británico, irá a parar a las manos de Dua Lipa por 'Dua Lipa', de Ed Sheeran por '÷'; de J Hus por 'Common Sense'; de Rag'n'Bone Man por 'Human' o a las de Stormzy por 'Gang Signs & Prayer'.

Como mejor grupo británico, competirán en los Brit las bandas Gorillaz, encabezada por Damon Albarn, exlíder de Blur; London Grammar; Royal Blood; Wolf Alice y The xx.

Durante la ceremonia, que se celebrará en el recinto del 02 Arena, situado al oeste de la capital británica, se sucederán las actuaciones de Justin Timberlake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Foo Fighters, Sam Smith, Stormzy, Rita Ora, Rag'n'Bone Man y Jorja Smith.

Las entradas para este acto, cuya primera edición fue en 1977, salieron a la venta por un precio cercano a las 150 libras (170 euros/210 dólares).