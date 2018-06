Salvador Sobral: «Fue prepotente por mi parte pensar que mi triunfo en Eurovisión podía cambiar algo en la música» FRANCIS SILVA «Despertar y que no me duela nada ya es un día ganado», asegura el portugués, que mañana abre su gira española en el Teatro Cervantes REGINA SOTORRÍO Martes, 26 junio 2018, 15:22

«Voy a ir mirando a cada uno de vosotros para que toméis la foto», dice mientras posa ante las cámaras en el Teatro Cervantes. Hace un par de años, en su anterior visita a Málaga, antes de su triunfo en Eurovisión, ninguno de esos focos reparó en su presencia. De hecho, Salvador Sobral cuenta como anécdota que en el concierto que ofreció aquella vez en el Balneario había más músicos que público. «Y éramos un cuarteto, pero nos pagaron igualmente», comenta con una amplia sonrisa. No se le borra de la boca. Está feliz. No contaba con que en España hubiera tanta expectación por verle (el Cervantes está prácticamente lleno para su concierto de mañana en el festival Terral) y, además, después de superar su grave afección de corazón, ve la vida «de una manera distinta». Su camiseta, con la palabra Hope escrita en verde, da una pista.

«Despertar y que no me duela nada ya es un día ganado. Sé que esto que está pasando es efímero, que un día te quieren y otro te odia. Si mañana no lleno el teatro de Málaga, pero puedo hacer la música que me gusta y pagar las cuentas, estaré bien y feliz», asegura el músico portugués a la prensa en un perfecto español. Tanto que hasta es capaz de imitar el acento del sur: «'Zarvado, 'ío', ¿ya estáh mejó de lo tuyo?' Los acentos y las lenguas me enamoran. Si se me va la voz, seré traductor y haré algo con las lenguas, que también son música» .

Al público de Málaga le presentará su primer disco, 'Excuse me', y cosas nuevas, «muchas» en castellano. Temas intimistas, sin artificios, que se mueven por el cool jazz, la bossanova, el fado, la música latinoamericana… Anuncia además que interpretará «algo típico» de la tierra, pero se reserva la sorpresa para mañana (a las 20.30 horas). Lo hará en el Cervantes, un teatro que le ha emocionado «de lo bonito que es». «Nunca había visto un teatro azul, ¿por qué siempre son rojos? Es azul, italiano, lindísimo. Me han entrado ganas de llorar y de abrazar a Elías, el pianista», admitió.

No tiene reparos en mostrar sus sentimientos ni en contar que lloró cuando se bajó del escenario del pasado festival de Eurovisión tras actuar junto a Caetano Veloso. Con él estuvo charlando durante toda la gala de la que era anfitrión como ganador de la edición anterior. Después contó que se fueron a tocar a un pequeño establecimiento de su madre, donde ella cocina y enseña a cocinar a turistas con productos frescos. No se arrepiente de su paso por el certamen europeo de la canción, es consciente de hasta dónde le ha llevado, pero mantiene la distancias con ese formato.

-Su triunfo en Eurovisión demostró que a la gente le gusta una buena canción sin fuegos artificiales. ¿Cree que ha podido cambiar algo en la música después de eso?

-Tenía esa pretensión, pero me di cuenta de que no. A la gente le gusta la música buena, pero los medios no se la dan. Solo hay música de rápido consumo. Una vez, en una reunión con una discográfica me dijeron que mi canción a los pocos segundos tenía que tener un estímulo, después una frase que se repita, después… Como si fuera una fórmula y la música no tiene fórmula, tiene que llegar a al gente a través de la emoción. La pretensión de cambiar se fue cuando vimos este Eurovisión. Fue prepotente por mi parte pensar que podía cambiar algo. Gané Eurovisión porque era distinto y siempre lo distinto gana. Un año es una mujer que tiene barba, otro una tipa que hace sonidos de gallina y otra soy yo con una canción bonita.