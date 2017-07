Sacaba Beach vibra con el Coca-Cola Music Experience El festival, con 14 horas seguidas de música, regresa a Málaga con artistas como Efecto Pasillo o Gemeliers SUR Sábado, 29 julio 2017, 15:37

Sacaba Beach acoge este sábado el Coca-Cola Music Experience On The Beach. Tras siete años de éxitos, Málaga es sede de la nueva edición de este festival que incluye en esta ocasión un amplio cartel de más de 20 artistas. Efecto Pasillo, Piso 21, Critika y Said, Carlos Marco, Ana Mena, Lérica, Ania, David Lafuente, Twin Melody, Ventino, Ricky Furiati, Laura Durand, Carlos Parejo, Xantos, Kenya, Carlos Danoso, Xriz Bromas Aparte, Bombai, Rasel, The Tripletz, Atacados y Gemeliers son los encargados de animar la fiesta, que ya ha comenzado.

Esta edición cuenta con dos escenarios, uno principal llamado ‘music experience’, y el segundo, titulado como ‘on the beach’. Los dos se irán alternando para que así la fiesta no decaiga. Además, también hay zona de juegos con un tobogan hinchable, competiciones de Just Dance, piscina de bolas y actividades didácticas, como de reciclaje.