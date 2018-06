La ruta de los festivales de verano en Málaga El Weekend Beach abre esta semana la temporada alta de las citas musicales, que recorren la provincia de Nerja a Ojén Ambiente en el pasado Weekend Beach Festival / SUR REGINA SOTORRÍO Sábado, 30 junio 2018, 00:14

Comienza la temporada alta de los festivales en la provincia. El Weekend Beach Festival de Torre del Mar inaugura esta semana el calendario de esas largas jornadas musicales donde artistas de todos los géneros comparten escenarios al aire libre en un ambiente festivo. Cerrarán la agenda el 15 de septiembre el Chanquete World de Nerja y la sorpresa de la temporada, el Oh, See! en Málaga capital. Entre uno y otro, la música independiente volverá a apoderarse de Ojén, la electrónica de los Álamos Beach se trasladará a Estepona, Fuengirola será la guarida de los melónamos con el Fuengirola Pop y volverá la competición por el mejor disfraz del CanelaParty.

Weekend Beach Festival Cinco años de música a pie de playa

Dónde: En la playa de Poniente de Torre del Mar.

Cuándo: Del 4 al 7 de julio.

Quién toca: David Guetta, The Offspring, Jimmy Clif, Asian Dub Foundation, Izal, Bunbury, Wycleff Jean, La Pegatina, SFDK, Viva Suecia, La M.O.D.A., Antílopez, Arco, Macaco, Danza Invisible, El Kanka, La Maruja y Otras Hierbas, Juanito Makandé.

Cuánto cuesta: 72,50 el abono general, 87,50 euros con acampada.

Más información:www.weekendbeach.es

El Weekend Beach Festival de Torre del Mar cumple cinco años como el encuentro musical más numeroso de la provincia. Alrededor de 130.000 personas acudieron el año pasado a la llamada de un cartel ecléctico, la gran seña de identidad de este festival. Una edición más, el rock compartirá espacio con el rap, el reggae, el indie pop, la electrónica y el flamenco fusión. Para todos los gustos.

Ojeando Festival Un pueblo como escenario indie

Dónde: En el pueblo de Ojén, en la Sierra de las Nieves.

Cuándo: 13 y 14 de julio.

Quién toca: Carlos Sadness, Lori Meyers, Nancys Rubias, Maga, Rufus T. Firefly, Perro, Second djs, Ballena, Nunatak, Niños Mutantes djs, Dreyma.

Cuánto cuesta: Abono para los dos días 25 euros. Con cámping, 40 euros..

Más información:ojeando-festival.es

Ojén se prepara para recibir a la tribu indie que cada verano ocupa sus calles durante un fin de semana de julio. Ojeando Festival cumple once años involucrando a todo un pueblo en la fiesta de la música independiente. Hay conciertos en la plaza del pueblo, sesiones de música en la pisicina y en el molino y potentes directos en el patio del colegio, la sede principal de un festival que tiene a los granadinos Lori Meyers como cabezas de cartel.

Fuengirola Pop Weekend El del año pasado no era el último

Dónde: Bar Pog's de Fuengirola.

Cuándo: Del 18 al 21 de julio.

Quién toca: Miércoles (entrada libre): Miss Gin. Jueves (entrada libre): The Soaks. Viernes (con abono): Dry Surfers, Super Ratones, Agentes Secretos, Briatore, Cooper. Sábado (con abono): The Loud Residents, Las Señoritas Estrechas, K7s, Feedbacks, Kurt Baker, La Granja.

Cuánto cuesta: 30 euros entrada suelta, 45 euros el abono para los dos días.

Más información:www.fuengirolapop.com

El del año pasado iba a ser el último, pero Antonio Sánchez -su organizador- ha vuelto a sucumbir a la emoción de convocar un encuentro que ya es un clásico en la agenda. El Fuengirola Pop será una vez más el refugio de los melómanos en la Costa del Sol con dos intensas jornadas de conciertos y dos fiestas previas de bienvenida. El certamen alternativo se pone nostálgico reuniendo en su escenario a Agentes Secretos, un grupo mod de la movida malagueña de los 80 que se disolvió hace tres décadas, e invitando de nuevo al veterano Cooper, el americano Kurt Baker y los mallorquines de La Granja para elevar el power pop a la enésima potencia. Un género que también traen desde Argentina Súper Ratones y los asturianos de Feedbacks. Buenos directos a escasos metros de un público reducido pero entregado.

Los Álamos Beach Fest La fiesta se traslada a Estepona

Dónde: En el Recinto Ferial de Estepona.

Cuándo: Del 1 al 5 de agosto.

Quién toca: Armin Van Buuren, Bad Bunny, Beret, Camelphat, Seguridad Social, Brian Cross, Chelina Manuhutu, Dennis Cruz, Dj Nano, Juanjo Vergara, Luis Roca, Monchi Dj & Carlos Slork, Firebeatz, Maurice West, Abel The Kid, Javi Reina, Steve Angello, Oro Viejo, Arkano, Danny Ávila, Dellafuente, Yves V, Marco Carola, W&W, Héctor Couto, JP Candela, Marco Faraone, Sunnery James & Ryan Marciano, Isabela Clerc.

Cuánto cuesta: Abono general, 61 euros. Con acampada, 76 euros.

Más información:www.losalamosbeach.com

La gran cita con la música electrónica en la provincia cambia de ubicación y se instala en Estepona después de tres años en los Álamos de Torremolinos (de donde toma su nombre). Un traslado que va acompañado de una apertura a nuevos estilos en el cartel y a un aumento de los escenarios. La música se repartirá entre Mainsteam, Underground, Urban&Live, Oro Viejo, Bosé y Pool Stage.

Canela Party Los hijos del pitote vuelven a la carga

Dónde: Cochera Cabaret, Sala París 15 y un espacio por confirmar.

Cuándo: Del 2 al 4 de agosto.

Quién toca: Fucked Up, Los Punsetes, It It Anita, Disco las palmeras!, Vulk, Jupiter Lion, Texxcoco, Bifannah, Bora Bora DJ´s, Cala Vento, La Plata, diola, Tigres Leones.

Cuánto cuesta: 30 euros la entrada para el 4 de agosto. Los abonos para los días 2 y 4 están agotados.

Más información:www.canelaparty.com

Quien tenga ganas de fiesta este verano sabe a dónde tiene que ir en agosto. Canela Party monta un año más el gran pitote en Málaga con grupos que aseguran un buen directo y público que garantiza más de unas risas con sus originales disfraces. Este año la primera jornada se traslada a la Cochera Cabaret, tras el cierre de la Sala Velvet en calle Comedias. La fiesta de disfraces para niños y mascotas tendrá un emplazamiento aún por confirmar (como siempre con acceso libre). Y los hijos del pitote han sido convocados a la Sala París 15 para el despiporre final, el sábado 4 de agosto. Los abonos ya están agotados y solo quedan entradas sueltas para la París 15.

Chanquete World Music Un festival para despedir el verano

Dónde: Playa el Playazo de Nerja.

Cuándo: 15 de septiembre.

Quién toca: Kase.O, SFDK, Juanito Makandé, El Canijo de Jerez, Bebe, Morodo, Green Valley, Mojinos Escozíos, Termenda Jauría, La Pompa Jonda.

Cuánto cuesta: 24 euros entrada anticipada. 40 euros con camping.

Más información:www.chanqueteworldmusic.com

Música y energía positiva junto al mar. Es lo que propone el Chanquete World Music, que celebra su tercera edición en el Playazo de Nerja. Un festival para despedir el verano con el buen rollo que transmiten Juanito Makandé y El Canijo de Jerez y con los versos afilados de Kase.O y SFDK, entre muchos otros artistas. Unas 16.000 personas acudieron a la cita del año pasado.

Oh See! Festival Un nuevo festival que apunta alto

Dónde: Auditorio Municipal de Málaga.

Cuándo: 15 de septiembre.

Quién toca: Los Planetas, Iván Ferreiro, Sidonie, Coque Malla, La Casa Azul, Elyella, Carlos Sadness, Amatria, Nixon.

Cuánto cuesta: Entrada general, 30 euros. Niños de 12 a 16 años, 15 euros.

Más información:www.ohseefest.com

El calendario festivalero suma este año una nueva fecha, la sorpresa del verano. El Oh, See! viene a ocupar un vacío de la música indie en la capital, convirtiéndose en el único festival de estas características con sede en la ciudad. Como avales para su estreno, la cita presenta un cartel con nombres de peso: Los Planetas, Iván Ferreiro, Sidonie, Coque Malla... Además, se presenta como un festival familiar con un horario de 14.00 a 02.00 horas y un espacio exclusivo para niños de entre 4 y 12 años.