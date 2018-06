La república independiente de Airbag cumple 20 años Pepillo, Adolfo y José Andrés dieron su primer concierto como Airbag en agosto de 1998. ÁDEL KHADER La banda malagueña reedita en vinilo sus primeros discos, que superan los 100 euros en el mercado de segunda mano REGINA SOTORRÍO Miércoles, 20 junio 2018, 12:23

No les dio tiempo ni a hacer el cartel conmemorativo. A seis meses del concierto, sacaron a la venta las entradas y no duraron ni dos días. Todo colocado para el 17 de noviembre en la Sala Caracol de Madrid. Airbag anunció entonces una nueva fecha, 16 de noviembre, y hoy apenas quedan 60 localidades. Sin promoción, sin sonar en la radiofórmula ni actuar en el magacín de tarde de ninguna cadena de televisión. Y, sobre todo, sin hacer «concesiones».

Airbag se mantiene al frente de su propia república independiente de punk y power pop, desde donde se ha ganado el respeto de la crítica y del público. El mismo que es capaz de pagar en el mercado de segunda mano más de 100 euros por un vinilo de los primeros años de la banda. Para ellos, el trío malagueño reedita este viernes, 22 de junio, en ese formato sus tres primeros trabajos: 'Mondo Cretino'(2000), 'Ensamble Cohetes' (2003) y '¿Quién mató a Airbag?' (2005). Adolfo, Pepillo y José celebran así que llevan más de 20 años sin bajarse del escenario.

«Sabemos que no somos adolescentes, pero nos sigue gustando la cultura pop»

Y sin dejar tampoco sus otros trabajos. Adolfo es monitor de clases extraescolares de inglés y gestiona junto a José los locales de ensayo Castle Rock, y Pepillo es psicólogo. Cuando mejor le iban las cosas, los tres tomaron la decisión de hacer de la música su segunda ocupación y no la única. «Nos gusta vivir bien, no queremos sustos», asegura Adolfo. Y, además, no están «dispuestos a ceder ni un ápice» en su concepción de la música. «Si no estás dispuesto a hacer concesiones es difícil vivir de lo que te gusta y tocar lo que te apetece», admite el cantante y guitarrista.

No paran, pero tienen «libertad». Por eso, su próximo disco saldrá en 2019 y no este año como en principio esperaban. «Con calma», dice. Trabajan con 17 canciones que previamente han registrado en maquetas, y de esas solo diez irán al estudio malagueño de grabación Artesonao. Será una mezcla de sus dos últimos discos, entre el power pop de 'Montaña rusa' y la densidad de guitarras de 'Gotham te necesita'. Las letras seguirán fieles a su universo pop, con mucha presencia del cine y de las series de televisión. Se han hecho mayores, dos de ellos son padres, pero sus intereses permanecen intactos. «Parece que alguien de 40 años tiene que irse en su monovolumen al campo todos los domingos. Sabemos que no somos adolescentes, pero nos puede seguir gustando la cultura pop», defiende Adolfo.

Vinilos cotizados

Pero antes, este 22 de junio, volverán al mercado a petición popular sus tres primeros discos, descatalogados desde hace años (en www.mondoairbag.com, Fnac y otras tiendas). La discográfica granadina Wild Punk Records, su casa por muchos años, reedita el primero y el tercero de la banda. 'Mondo cretino' se ha convertido en un disco de culto entre los fans del punk rock, muy cotizado en plataformas de ventas de segunda mano. «Salió en un momento donde los grupos de ese estilo en castellano estaban desapareciendo», recuerda el cantante. '¿Quién mató a Airbag?', por su parte, se agotó enseguida. «Es cuando empezamos a ganar público y desde entonces no se ha vuelto a editar. Ni siquiera estaba subido a Spotify», añade. Entre medias, la banda sacó 'Ensamble Cohetes', propiedad de Sony/Legacy, que también lo lanzará de nuevo ahora.

Sus discos y conciertos ...Y en Málaga: 9 de septiembre en la Fábrica de San Miguel. Con invitación. Más información en www.sanmiguel.es.

El 16 y 17 de noviembre los llevarán al directo en la Sala Caracol de Madrid. Asistirán unas mil personas. Previamente, el 29 de septiembre, actuarán en la fábrica de San Miguel de Málaga dentro del ciclo 'Conectados' en el que comparten tablas con una banda emergente. Se habrán cumplido ya 20 años del primer concierto que Airbag dio el 23 de agosto de 1998 en el bar Badulake de Estepona en el que trabajan Adolfo y José.

Y, pese a la acogida de estos eventos, no quieren estirar más el chicle del aniversario. «No éramos muy de celebrar. Queríamos hacerlo con cosas nuevas, pero no llegarán hasta el año que viene. Girar por girar sin nada nuevo nunca nos ha convencido», reconoce. Estos conciertos serán la única concesión que se permitan.