Un Quijote sentado al piano Tito García hará en Málaga, dentro de la programación de la Sociedad Filarmónica, el estreno nacional de su obra 'Guernica'. :: francis silva Tras actuar en el Carnegie Hall de Nueva York y en la Filarmónica de Berlín, el músico estrena en octubre en Málaga el disco 'Quixote in New York' y su homenaje al 'Guernica'El malagueño Tito García da a conocer por el mundo la obra de autores españoles más allá de Falla y Albéniz REGINA SOTORRÍO MÁLAGA. Martes, 29 agosto 2017, 00:29

Hace un año se presentó en el Carnegie Hall de Nueva York con un repertorio español en el que no estaban ni Albéniz ni Falla. En su lugar interpretó partituras desconocidas para el público internacional, algunas inéditas, de compositores españoles actuales. La propuesta tenía algo de quijotesca y de ahí el nombre del disco al que ese recital dio lugar: 'Quixote in New York'. El malagueño Tito García reúne 14 creaciones de autores nacionales -incluida una suya- en un disco que acaba de lanzar el sello Orpheus. El repertorio ya se ha escuchado en Nueva York, también en la Filarmónica de Berlín y el 26 de octubre lo presentará en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja, dentro de la programación de la Sociedad Filarmónica de Málaga. Será su estreno nacional.

Jorge Grundman, Albert Guinovart, Alexis Soriano, Miquel Ortega, Consuelo Díez, Emilio Coello y algunos más firman las composiciones, piezas que combinan elementos clásicos con el minimalismo, la música de cine y el jazz. Es lo que se ha venido a denominar neotonalidad, una reacción al atonalismo que propugna una vuelta a las melodías agradables y accesibles para el oyente a través de una mezcla de estilos. «Está habiendo una desbandada general del público y queremos recuperarlo», declara García, salmantino de nacimiento y malagueño de adopción.

En su opinión, el mal uso de la palabra «contemporánea» ha provocado la huida del público de este tipo de programaciones. Su intención es demostrar que lo contemporáneo no es sinónimo de 'raro'. Ahí están, por ejemplo, las bandas sonoras de cine donde se refugian muchos compositores tonales. Él mismo hace un guiño al séptimo arte en la obra que abre el disco y que lleva su firma, 'Remembering Bernstein', uno de «los grandes músicos del siglo XX». De hecho, las primeras notas recuerdan a la música de 'West Side Story'. De momento, ya le han invitado a participar en festivales de música contemporánea, lo que indica que algo está cambiando en este campo.

El disco 'Quixote in New York' (título también de la partitura de Emilio Coello que cierra el álbum) forma parte de un proyecto más amplio que titula 'Iberian', donde se ha propuesto «mostrar al mundo lo que hacemos ahora en España», composiciones que «atraigan público y no lo ahuyenten». Reconoce que cuando programó su concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, con el apoyo del Instituto Cervantes por el IV centenario de la muerte del autor, no querían nada de Falla, «están hartos de lo mismo, buscaban cosas nuevas» Y las hay. Tito García intenta así romper con los prejuicio hacia la música actual y también se aleja de una cierta «endogamia» que existe en el sector: «Parece que cuando haces música cercana al público repites los cánones clásicos románticos, y no es así», defiende.

El repertorio quijotesco que presentó en Nueva York gustó. Tanto que después vendrían el disco y un recital en otra de las salas más prestigiosas del mundo, la Filarmónica de Berlín. Allí el malagueño estrenó una pieza de su autoría dedicada a 'Guernica' en el 80 aniversario del mítico cuadro de Picasso, una melodía que recoge el momento trágico del bombardeo, la persecución, la desesperación de la gente.

Intérprete y compositor

De esta forma, Tito García recupera la figura del intérprete compositor, algo que se ha ido perdiendo desde el romanticismo y que -puntualiza- incluso está «mal visto» en el sector. Pero, de nuevo, no le asusta ir a contracorriente. En un futuro le gustaría editar un disco solo de obras propias, sin dejar de ser un intérprete que disfruta dando vida a piezas ajenas.

Tocar en la Filarmónica de Berlín es para el malagueño el mayor hito de su carrera. En primer lugar, por una cuestión objetiva, porque las puertas del templo alemán de la música no se abren con facilidad. De hecho, él ha sido el primer español en dar en ese escenario un recital como solista. Y, después, por una razón subjetiva: a los 21 años dejó Málaga para continuar su formación con una beca en Alemania. Allí se siente como en casa, durante años trabajó la música de cámara con profesores de la orquesta berlinesa, ha asistido a sus ensayos y, por supuesto, a infinidad de sus conciertos.

Después de esto, siente que ya ha conquistado «el grand slam de la música clásica»: Carnegie Hall de Nueva York, Filarmónica de Berlín, Teatro Colón de Buenos Aires y Auditorio de Madrid. Lo que ahora toca es «repetir en esos lugares y seguir haciendo proyectos». Pero en lo personal tiene otro sueño por cumplir. En octubre estará en casa presentando en primicia nacional el disco 'Quixote in New York' y el tema 'Guernica' con la Sociedad Filarmónica en la Sala María Cristina, un espacio que conoce bien; pero nunca ha actuado en el Teatro Cervantes de Málaga ni con la Orquesta Filarmónica de su ciudad. «Si me preguntas que es lo que más ilusión me haría ahora, sería precisamente esto, tocar con ellos», asegura. Ese es su próximo molino a derribar.