Queen en concierto por Cudeca

01:07 Miércoles, 11 abril 2018, 17:48

Ayudar al centro de cuidados paliativos Cudeca y disfrutar al mismo tiempo de un fantástico concierto es posible. Te invitamos, por lo tanto, a asistir al concierto que ofrecerá el mejor grupo tributo a Queen a beneficio de Cudeca en el castillo de Sohail de Fuengirola el sábado 21 de abril.

Lo que comenzó como un pequeño proyecto hace más de diez años se ha convertido ahora en uno de los grupos musicales más populares en todo el norte de Europa y gran parte de los Estados Unidos.

De hobby a profesión

Bjarke Baisner canta, viste, actúa y se mueve exactamente igual que el legendario Freddie Mercury, y los otros cuatro integrantes del grupo aportan su contribución para revivir los temas originales. Es por eso que Queen Machine se considera actualmente como la réplica más fiel del famoso grupo británico, reuniendo a miles de seguidores en cada uno de sus conciertos. «Somos como Queen durante sus primeros años de apogeo, cuando siempre ofrecían un repertorio lleno de sorpresas en el escenario. Esto es lo que el público también espera de nosotros», declara Peter Jeppesen, guitarrista y portavoz del grupo, quien ha formado parte de su historia desde su constitución en 2007. «En aquel entonces tocábamos solamente por diversión, pero de pronto las cosas fueron poniéndose serias - en el buen sentido de la palabra -. De actuar ante una audiencia reducida en pequeños locales musicales pasamos a tocar ante un público de 10 000-20 000 personas en los grandes festivales. Parece increíble, pero el público quiere vernos actuar, quieren escuchar a Queen». Y Queen Machine hace todo lo posible para satisfacer sus expectativas.

Muchos pequeños detalles

El popular grupo tributo se dedica con mucho empeño a desarrollar, perfeccionar y retocar los pequeños detalles que hacen que sus conciertos sean una réplica tan auténtica. «Presentamos constantemente nuevos shows y nos concentramos particularmente en los pequeños detalles para conseguir parecernos lo más posible a Queen», explica el guitarrista danés. Es por este motivo que los trajes de los músicos están diseñados para reproducir el vestuario original de Queen, a la vez que su espectáculo de luces y la coreografía constituyen una réplica exacta de lo que utilizaba Queen durante los grandes conciertos de los años 80. Cada detalle se reproduce con minuciosidad, pero lamentablemente algunos de ellos son tan pequeños que pasan desapercibidos, como la púa que utiliza el guitarrista.

Brian May y Roger Taylor dan su aprobación

No se trata de una púa estándar, sino de la antigua moneda original de seis peniques que utilizaba Brian May cuando el cuarteto británico estaba en la cúspide de su carrera. «Hace un par de años tuvimos el honor de conocer personalmente al auténtico guitarrista de Queen, Brian May, y al baterista del grupo, Roger Taylor. Ellos saben quiénes somos y conocen nuestro show, así que contamos con su aprobación», concluye alegre Peter Jeppesen. A continuación les espera un intenso verano con nuevos conciertos en toda Europa y en Estados Unidos, donde el grupo inició su popularidad el año pasado. Pero antes de eso el mejor grupo tributo a Queen de Europa ofrecerá su primer concierto en suelo español. El 21 de abril se encargarán de revivir la leyenda del mítico cuarteto en el Castillo Sohail de Fuengirola.

Sobre Cudeca

Desde que la Fundación Cudeca-Cuidados del Cáncer se fundara en 1992 han cuidado a más de 14.000 personas en la provincia de Málaga. Cudeca ofrece gratuitamente cuidados profesionales a personas con cáncer y otras enfermedades en estado avanzado en la provincia de Málaga y apoyo a sus familiares. Sólo el año pasado Cudeca atendió a más de 1.400 pacientes y el número de pacientes está creciendo cada año. Sólo el ocho por ciento del presupuesto de Cudeca está cubierto por las contribuciones públicas. En otras palabras, el 92 por ciento es generado por donaciones privadas, tiendas benéficas y numerosos eventos benéficos.

Precios y puntos de venta:

Entrada general de pié: 18 euros.

Entrada asientos sin numerar: 25 euros.

Venta online:

www.ticketea.com

Venta física:

Fuengirola: UniOptica (junto a la oficina de turismo)

Café La Vida (Plaza de la Feria)

Arroyo: Funky Frog (Avda. Gamonal)

Mijas: Loft & Roomers (Ctra. de Mijas)

Elviria: Hairdresser Martin's (Centro Comercio Elviria)

Marbella: Loft & Roomers (Centro de Negocios Oasis)

Más información:

henrik@eventhuset.es / 670 63 57 86

Castillo Sohail:

El antiguo castillo medieval de Fuengirola es considerado uno de los escenarios de conciertos más bellos de Andalucía. Pero no siempre ha sido así. El Castillo Sohail estuvo dañado por las guerras en el pasado y en algún momento fue prácticamente destruido. Como el castillo no servía de mucho al gobierno local, fue de propiedad privada durante la mayor parte de los siglos XIX y XX. Pero en 1989 el ayuntamiento se hizo cargo de Castillo Sohail y entre 1995 y 1997 el castillo fue restaurado y parcialmente reconstruido. Actualmente, en Castillo Sohail se celebran cada año entre 15 y 20 conciertos y otras actividades culturales.

Paul Maxwel:

Artista británico afincado en Andalucía desde hace muchos años, la noche del 21 de abril en el Castillo Sohail ofrecerá mucha diversión y buena música como tesonero de Queen Machine.

Paul Maxwel - también conocido como el Hombre Piano actuará a las 20.15 horas. Paul Maxwell actúa con frecuencia en los escenarios más populares de Marbella y ha actuado varias veces con nombres prominentes como Lionel Richie, Gary Moore, Michael Bolton y Ricky Martin. Paul Maxwel interpretará los grandes éxitos de Elton John, Louis Armstrong, Tom Jones y Tina Turner así como su propia música acompañado, como siempre, de su hermoso piano blanco.