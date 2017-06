El pre­cio de la mú­si­ca Agen­tes de Po­li­cía vi­gi­lan la en­tra­da de la se­de de la SGAE. / Efe Una bo­da, un bar, una dis­co­te­ca o un au­to­bús pa­gan de­re­chos de au­tor a la SGAE CAR­LO­TA EZ­QUIA­GA Madrid Domingo, 25 junio 2017, 11:02

No sue­le ser lo pri­me­ro que vie­ne a la men­te al pen­sar en los gas­tos de una bo­da, pe­ro a la ce­re­mo­nia, al ca­te­ri­ng, al lo­cal y al ves­ti­do hay que su­mar­les la li­cen­cia de la SGAE. Pa­ra ser exac­tos son 141,96 eu­ros, a los que hay que aña­dir otros 0,52 eu­ros por ca­da asis­ten­te de más a par­tir de los cien in­vi­ta­dos.

La So­cie­dad Ge­ne­ral de Au­to­res y Edi­to­res pro­te­ge y ges­tio­na tres ti­pos de de­re­chos de au­tor: los de­re­chos por co­pia pri­va­da (en el ám­bi­to do­més­ti­co y pa­ra uso pri­va­do), por re­pro­duc­ción me­cá­ni­ca (ven­ta o al­qui­ler de so­por­tes) y por la co­mu­ni­ca­ción pú­bli­ca de las obras.

Es­tos úl­ti­mos de­re­chos, los de co­mu­ni­ca­ción pú­bli­ca, afec­tan a con­cier­tos y re­pre­sen­ta­cio­nes, pe­ro tam­bién a ba­res, dis­co­te­cas, gim­na­sios, fies­tas de pue­blo, bin­gos, bo­le­ras… Cual­quier lu­gar don­de ha­ya gen­te y mú­si­ca de fon­do.

Pa­ra po­der uti­li­zar las can­cio­nes que per­te­ne­cen al ca­tá­lo­go de la SGAE, com­pues­to por más de diez mi­llo­nes de obras -pe­ro que en la prác­ti­ca afec­ta a ca­si cual­quier te­ma al es­tar es­te or­ga­nis­mo aso­cia­do con en­ti­da­des de ges­tión de de­re­chos ex­tran­je­ras- y pa­ra no te­ner que so­li­ci­tar per­mi­so a ca­da au­tor de ma­ne­ra in­di­vi­dual, los es­ta­ble­ci­mien­tos de­ben pa­gar una li­cen­cia.

Los pre­cios va­rían en fun­ción del ti­po de lo­cal, su ta­ma­ño y sus pre­cios pe­ro, por ejem­plo, un res­tau­ran­te o ca­fé de cien me­tros cua­dra­dos pa­ga­ría 19,30 eu­ros al mes, y un pub del mis­mo ta­ma­ño 103,24 eu­ros. La ta­ri­fa pa­ra un gim­na­sio de 200 me­tros que pon­ga mú­si­ca de fon­do se­ría de 109,79 eu­ros. Pe­ro las li­cen­cias de co­mu­ni­ca­ción pú­bli­ca no se li­mi­tan a la hos­te­le­ría. Sin ir más le­jos, un au­to­car con mú­si­ca de­be pa­gar una ta­ri­fa fi­ja de 1.374,7 eu­ros por to­da la vi­da del vehícu­lo.

Pa­ra re­cau­dar y con­tro­lar que se pa­guen es­tas li­cen­cias exis­te la fi­gu­ra del co­mer­cial. Hay unos 150 ins­pec­to­res que, en ca­li­dad de au­tó­no­mos, se pre­sen­tan en ba­res, res­tau­ran­tes y fies­tas pa­ra ase­gu­rar­se de que to­do es­tá en or­den. El co­mer­cial vi­si­ta el es­ta­ble­ci­mien­to y, si no es­tá pa­gan­do la li­cen­cia, le ofre­ce fir­mar el con­tra­to. Si el em­pre­sa­rio no res­pon­die­se des­pués de va­rias vi­si­tas se ini­cia­ría un pro­ce­so ju­di­cial.

Emi­lio Ga­lle­go, se­cre­ta­rio ge­ne­ral de la Fe­de­ra­ción Es­pa­ño­la de Hos­te­le­ría (FEHR), ex­pli­ca que ca­da vez más em­pre­sa­rios sus­cri­ben las li­cen­cias des­de el prin­ci­pio, pe­ro si­gue ha­bien­do quie­nes lo ha­cen tras la vi­si­ta del co­mer­cial de la so­cie­dad de au­to­res.

Ca­pa­ci­dad de ac­ción

Es­tas vi­si­tas son ca­da vez más re­cu­rren­tes. Se­gún el in­for­me de ges­tión de la SGAE, en 2015 los in­gre­sos que se per­ci­bie­ron por los de­re­chos de co­mu­ni­ca­ción pú­bli­ca as­cen­die­ron a 61,4 mi­llo­nes de eu­ros, lo que su­po­ne un 4,5% más que el año an­te­rior. Des­de la en­ti­dad de ges­tión ex­pli­can que es con­se­cuen­cia de la cap­ta­ción de nue­vos clien­tes, la pues­ta en mar­cha de di­ver­sas cam­pa­ñas co­mer­cia­les y las me­di­das pa­ra evi­tar la mo­ro­si­dad.

«La SGAE ca­da vez tie­ne más ca­pa­ci­dad de ac­ción, y es­to, uni­do a la ges­tión pa­ra bo­ni­fi­ca­cio­nes que asu­men las aso­cia­cio­nes te­rri­to­ria­les, ha­ce que las si­tua­cio­nes en las que no exis­te li­cen­cia va­yan des­cen­dien­do», ex­po­nen des­de la FEHR.

En la prác­ti­ca, el nú­me­ro de li­cen­cias ha cre­ci­do a pe­sar de la cri­sis. Los sa­lo­nes de bo­da han au­men­ta­do un 15,3% y los gim­na­sios un 17%. Sin em­bar­go, han des­cen­di­do los in­gre­sos de­ri­va­dos del ocio noc­turno en un 3,2%, prin­ci­pal­men­te de­bi­do al cie­rre de ne­go­cios.

Ca­si un ter­cio de es­tos 61,4 mi­llo­nes de eu­ros re­cau­da­dos de la co­mu­ni­ca­ción pú­bli­ca pro­ce­den de res­tau­ra­ción, le si­guen las sa­las de ci­ne (12,1%), el hos­pe­da­je (11,4%) y los dis­co­ba­res (11,1%).

Aun­que ya pa­re­ce al­go in­sos­la­ya­ble, exis­te al­gu­na for­ma de no pa­gar la li­cen­cia. Mien­tras los hos­te­le­ros, que es­tán tra­tan­do de ne­go­ciar las ta­ri­fas, afir­man que de mo­men­to no hay al­ter­na­ti­vas fac­ti­bles al re­per­to­rio de SGAE, hay una op­ción de re­sis­ten­cia: no po­ner mú­si­ca ni en­cen­der la te­le­vi­sión o pro­gra­mar so­lo can­cio­nes que no for­men par­te del re­per­to­rio o sean de li­cen­cia li­bre.