Pablo Alborán regresa el 8 de septiembre El malagueño ultima su cuarto disco de estudio tras una temporada retirado de los escenarios REGINA SOTORRÍO Miércoles, 12 julio 2017, 21:31

Sus fans llevan meses esperando esa noticia, una fecha que apuntarse en rojo en el calendario para ser los primeros en escuchar lo nuevo tras una larga espera. Pues ya la hay: Pablo Alborán regresa el 8 de septiembre, según ha anunciado el programa de radio 'Lo más 40'. El malagueño ultima su cuarto disco de estudio, un trabajo del que ha dado buena cuenta en las redes sociales con comentarios mil veces retuiteados por sus seguidores.

No hace ni un día escribía: “Estas semanas he podido compartir algunos temas del nuevo disco con mis amigos de la industria. Gracias por vuestro cariño y apoyo”. Dos frases en Twitter que recibieron 361 respuestas y más de 4.000 'me gustas'. El artista se encuentra en Miami dando forma al álbum junto al equipo de Warner, con el que se fotografió recientemente.

El nuevo disco llegará tres años después de 'Terral', un disco que cosechó un éxito sin precedentes, acompañado de una maratoniana gira. Incluso el directo de ese álbum, 'Tour Terral. Tres noches en las Ventas', recibió tres nominaciones a los Grammy Latino. Después de aquello necesitaba un descanso, un parón de dos años que anunció a finales de 2015 y que pronto llegará a su fin.