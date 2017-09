Pablo Alborán: «Este disco está lleno de señales y de idas de pinza» El malagueño charla con sus fans a través de Facebook antes de lanzar este viernes dos singles de su próximo disco REGINA SOTORRÍO Jueves, 7 septiembre 2017, 23:13

“Ya estoy de vuelta, nos vemos prontito”. Así despedía Pablo Alborán la conexión vía Facebook Live que realizaba con sus fans horas antes de lanzar este viernes los dos singles de adelanto de su próximo disco, 'No vaya a ser' y 'Saturno'. Las canciones servirán de anticipo al cuarto álbum de estudio del malagueño, que verá la luz en noviembre y que, según anticipó, “estará lleno de señales, de significados y de idas de pinza, porque 'Saturno' es un poquito 'Cuarto Milenio', es una canción especial”.

Al otro lado de la pantalla, el malagueño agradecía los miles de comentarios de todas partes del mundo que se acumularon en su perfil en cuestión de minutos. Reconoció que estaba algo “nervioso” por el regreso. “Parece mentira que hayan pasado dos años y estemos otra vez aquí, que vuelva a empezar todo otra vez. Pero estoy contento y feliz”, añadió. Y admitió que tenía “ganas de arriesgar” en temas como 'No vaya a ser'. “Era un reto, una necesidad de mostrar otra faceta de la música que me gusta, de un estilo que también me acompaña aunque no sea el más visto. Es una canción divertida”, aseguró.

Desveló el origen de 'Saturno', un tema basado en el mito de ese dios que se come a sus hijos. “Me imaginé que se había llevado el posible futuro que yo podía tener en la Tierra. Como si todo lo que podía suceder aquí estuviera sucediendo en otro lado, como si existieran vidas paralelas”, detalló.

Pero poco más podía contar. “¿Que cuántas canciones tiene el disco? Muchas... no lo puedo decir todavía”, respondía entre risas. Tampoco avanzó fechas ni destinos de la gira, pero anticipó un próximo verano intenso con parada en todas sus plazas habituales. De momento, se volcará con la promoción. Este viernes le esperan en diversas emisoras españolas y en las próximas semanas estará en Latinoamérica y Estados Unidos.