El DJ nudista del Weekend Beach 02:00 El 'disck-jockey' guatemalteco Rigo Pex, conocido artísticamente como Meneo, terminó su actuación de ayer en Torre del Mar, una actitud habitual en sus conciertos, que él califica de 'perfomances' EUGENIO CABEZAS Sábado, 7 julio 2018, 19:57

Cinco y media de la tarde de ayer. Sobre el escenario del Faro de Torre del Mar, junto a la zona de acampada del quinto Festival Weekend Beach, un DJ pincha temas que mezclan sonidos electrónicos con ritmos tradicionales latinos, como la cumbia, el merengue o el 'dembow'. De pronto, Rigo Pex se desnuda y continúa con su actuación. El público se ríe pero continúa bailando como si nada. El artista guatemalteco, conocido como DJ Meneo, concluyó su sesión sin ropa, tal y como viene haciendo en escenarios de todo el mundo desde hace más de una década, según han explicado a SUR desde la organización del festival torreño.

Mientras suena 'Take on me' del grupo A-ha, el 'disck-jockey' guatemalteco sigue animando a la gente a que le acompañe bailando junto al escenario, sobre el que está subido, sin ropa, controlando la música desde una pequeña videoconsola 'Gameboy'. Varios vídeos grabados por los asistentes se están haciendo virales a través de las redes sociales y de Whatsapp. Desde la organización del festival torreño han quitado importancia a la posible polémica y han enmarcado la actuación en la trayectoria del artista, que califica de 'perfomances' sus espectáculos, en los que la última parte suele hacerla desnudo sobre el escenario.

Las fuentes han apuntado que, hasta ahora, no han recibido ningún tipo de queja ni reclamación por este asunto, a pesar de que el escenario en el que se llevó a cabo la sesión musical es abierto al público, ya que está junto a la zona de acampadas. Rigo Pex es el nombre artístico de Roberto Pérez Samayoa, nacido en Guatemala en 1978. El DJ vive en España desde 2006, primero en Barcelona y posteriormente en Madrid. En nuestro país ha trabajado en emisoras como Radio 3.

Además, ha actuado más de 70 veces en 17 países de América Latina y Europa, pasando por escenarios como el Primavera Sound, Fusion Festival, Dour Festival, Blip Festival, Electric Picnic o Mystery Land.