Nach: «Las condenas por gritar alto son lamentables» Nach, durante la presentación de su nuevo sencillo. / Efe «Vamos hacia una sociedad del miedo», alerta el rapero alicantino ante las últimas sentencias contra artistas DANIEL ROLDÁN Madrid Miércoles, 7 marzo 2018, 15:42

Nach asegura que no se identifica con el rap que hace Valtònyc, pero entiende “su enfado y su frustración”. No es su estilo de hacer rap y de expresarse, pero defiende que lo pueda hacer. Por eso, se muestra sorprendido de que el mallorquín haya sido condenado a tres años y medio de prisión por el Tribunal Supremo. “Vamos hacia una sociedad del miedo”, reflexiona Nach. “Esas condenas por gritar alto su frustración y su enfado me parecen lamentables”, añade sobre la polémica suscitada en las últimas semanas por el fallo judicial.

Aparte de la polémica, Nach considera que el hip-hop español vive una buena época, donde conviven “la nueva y la vieja escuela”. “Hay mucha gente haciendo cosas diferentes y yo intento hacer lo que sé; en este sentido soy un artista clásico”, explica Nach, que ya está embarcardo en su nuevo proyecto. Un trabajo que verá la luz después del verano y del que mantiene el máximo secreto. Comenzó a trabajar con el productor Pablo Cebrián después de las navidades y ya tienen grabadas veinte canciones. Ahora queda el proceso más complicado, el de seleccionar las pistas que formarán parte de su noveno trabajo.

“Tengo el título, pero no te lo voy a decir por si luego se me ocurre algo mejor y lo cambio”, dice sonriendo Nach durante la presentación del primer ‘single’, ‘Grande’. Sobre el disco, pocas pistas más. “Los temas hablan mucho de mí, de mis emociones y de lo que hay detrás del telón, y también de índole social”, apunta. Ignacio Fornés solo desvela que habrá colaboraciones internacionales, sobre todo latinoamericanas, y que a partir de septiembre u octubre habrá una gira.