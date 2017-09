Los músicos malagueños que más suenan en Youtube (y en Spotify) Pablo Alborán y Vanesa Martín no son los únicos con buenas cifras en la red. Aquí unos cuantos ejemplos FERNANDO TORRES Domingo, 1 octubre 2017, 00:36

Hablar de música es hablar de Youtube al igual que referirse a la música malagueña del momento es prácticamente deletrear el nombre de Pablo Alborán. Antiguamente, el éxito se medía en el número de discos vendidos. Hoy en día, el calado de los artistas se calibra en torno al contador de visitas en la red social de los vídeos y la cantidad de reproducciones en Spotify, la plataforma musical líder del mercado. En SUR nos preguntamos cómo se desenvuelven los malagueños en los soportes digitales, más allá del rey de reyes (Alborán acumula un total de 1.677.706.237 visualizaciones en Youtube desde septiembre del año 2010). Aquí, un listado de los boquerones con más reproducciones, reyes del contador con Málaga por bandera:

1 Pablo Alborán

El autor de algunos de los éxitos más populares de la música malagueña y responsable del fenómeno fan que más ha trascendido en Europa durante los últimos años, Pablo Alborán, tiene todos los récords de la música boquerona. Tras la estratosférica cifra de Youtube, obtenida gracias a sus más de dos millones de suscriptores, en Spotify no se queda corto: Cuatro millones y medio de oyentes mensuales es el récord que encabeza este listado.

2 Vanesa Martín

Vanesa Martín ocupa el tercer lugar con unas cifras sólidas. En Youtube acumula tras once años de actividad, un total de 146.186.301 visualizaciones y algo menos de 200.000 suscriptores. En Spotify, la malagueña cuenta con un millón y medio de oyentes mensuales.

3 Pablo López

Una de las últimas incorporaciones malagueñas al mercado musical internacional. Sus cifras ya van camino de hacer historia, pues en tan sólo seis años ya ha cosechado casi cien millones de reproducciones en total, con algo más de 150.000 seguidores. En la red plataforma Spotify le escuchan cada mes más de 1,2 millones de usuarios.

4 Chambao

La Mari y los suyos son ya veteranos de esto de la música y las plataformas digitales. Desde 2009 tienen una cuenta en Youtube, donde acumulan casi 40 millones de reproducciones, aunque los seguidores son algo más bajos que el resto, con un total de 48.800. Este es, quizá, el caso en el que los números varían con más diferencia entre Youtube y Spotify, ya que en esta segunda plataforma, Chambao sólo tiene 196.000 oyentes mensuales.

5 Diana Navarro

También desde 2006, la coplera tiene en Youtube –quizá una plataforma donde predomina un tipo de público algo ajeno al folclore– 4.753.821 visualizaciones. 10.795 suscriptores se arriesgan con los géneros clásicos apoyando a Navarro, que además cuenta con 101.000 oyentes cada mes.

6 Pasión Vega

De las más veteranas en esto de la música pero con una incorporación normal a Youtube (2010), Pasión Vega ocupa el puesto número seis de esta lista gracias a sus 11.725.906 visualizaciones acumuladas. En la plataforma de vídeo le apoyan 15.000 seguidores, y en Spotify le escuchan 110.000 personas de manera mensual.

7 Gordo Master

El Hip Hop en Málaga tiene su espacio. Que se lo pregunten a los 66.000 seguidores que respaldan al Gordo Master en Youtube, con más de 20 millones de reproducciones. Al mes le escuchan en Spotify 20.000 usuarios.

8 Little Pepe

Reggae y rap, las claves de este músico malagueño. Casi 40.000 suscriptores en Youtube y 9 millones de reproducciones con un total de 41.000 oyentes mensuales.

9 Menciones especiales

Hay algunos artistas que, aunque no salgan en los puestos principales, no se nos han olvidado. Por ejemplo, Efecto Mariposa, que con 170.000 oyentes mensuales en Spotify y Danza Invisible, con 143.000, no están presentes en Youtube con un canal propio en el que contabilizar sus visitas. Sin embargo, el videclip la colaboración que hicieron hace más de diez años, ‘Y no me crees’, tiene 2,2 millones de visitas en un canal anónimo. Fran Perea tampoco tiene canal de Youtube y su único álbum subido a Spotify es de 2006 (a pesar de ello le escuchan más de 30.000 personas al mes). Tabletom y sus 3.000 oyentes de Spotify tampoco tienen canal oficial en Youtube.