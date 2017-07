Las 10 canciones que más escuchan los malagueños El reguetón y el electrolatino acaparan el top10 de las canciones más escuchadas en Spotify con solo dos excepciones: 'Shape of you' y 'Rockabye’ REGINA SOTORRÍO Domingo, 30 julio 2017, 00:49

Málaga es territorio latino. De las diez canciones más escuchadas en Spotify en el primer semestre del año, ocho son músicas urbanas latinoamericanas que confirman el reinado del reguetón y el gusto por el electrolatino. Solo dos temas desafían la norma en la capital, dos canciones británicas del género dance que abren y cierran el ‘ranking’: Ed Sheeran se afianza en el número uno con ‘Shape of you’, mientras que la banda Clean Bandit se aferra a la lista de los más exitosos de la plataforma con ‘Rockabye’. Ni rastro de rock ni siquiera del pop más comercial. No hablemos ya de géneros de raíz, como el flamenco o el jazz. Y una curiosidad más: solo una de las letras del top10 está interpretada por un español, ‘Súbeme la radio’ de Enrique Iglesias.

En el resto de los casos, los colombianos y los puertorriqueños llevan la voz cantante.

1

'Shape of you' de Ed Sheeran. Ed Sheeran, el pelirrojo de moda de la escena musical, escala hasta el primer puesto de las escuchas en Málaga con 'Shape of you', tema incluido en su tercer álbum de estudio, 'Castle on the hill', que fue lanzado el 6 de enero. Con influencias del dancehall y el R&B, el videoclip de la canción acumula ya casi dos mil millones de reproducciones en Youtube. En este caso el cantante británico no habla de Málaga, como sí hace en 'New man', demostrando su declarada pasión por España.

2

'Despacito', de Daddy Yankee y Luis Fonsi. Sus reproducciones en Youtube superan nada menos que en mil millones a la canción de Ed Sheeran, pero sus escuchas en Spotify la sitúan en un nada desdeñable segundo lugar de Málaga. Estrenada el 12 de enero, 'Despacito' es la indiscutible canción del verano y, probablemente, la de todo el año. Quién sabe si más. Ha cosechado 89 números uno en todo el mundo y el pasado mayo hizo historia desbancando a la mítica 'Macarena': 20 años después, un tema en español llegaba al número uno de la lista de los EE UU, donde ha permanecido varias semanas consecutivas en lo más alto. A día de hoy, el reguetón que une al romántico Luis Fonsi y al rey de la música urbana Daddy Yankee sigue en el número uno de la Billboard Hot 100.

3

'El Amante', de Nicky Jam. La música latina se aferra a los primeros puestos de Málaga con Nicky Jam. El americano de ascendencia puertorriqueña se lleva la medalla de bronce con el reguetón 'El amante', incluido en 'Fénix', séptimo álbum de estudio del artista. El título del disco hace referencia al renacer que vivió el propio cantante al superar sus problemas con las drogas y el alcohol. La canción se lanzó el 15 de enero de 2017.

4

'Súbeme la radio', de Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, único español en la lista, repite la alianza con Descemer Bueno que tan buenos resultados le dio con 'Bailando'. Lo hace en este nuevo tema de aires urbanos latinos titulado ‘Súbeme la radio’. Publicada el 24 de febrero de este año, la canción cuenta con un colorido videoclip rodado en La Habana junto al cantautor cubano y el dúo puertorriqueño Zion & Lennox. La grabación movilizó a cientos de personas bailando por las calles de la Isla como si fuera carnaval.

5

'Chantaje', de Shakira y Maluma. El top 5 se cierra con otro reguetón con toques dance, esta vez protagonizado por Shakira y Maluma, el chico del momento de la música urbana latina que genera tantas adhesiones como rechazos por el sexismo de sus letras. Los colombianos lanzaron el tema el 28 de octubre de 2016 como adelanto del noveno disco de la cantante de Barranquilla, 'El Dorado', publicado en mayo.

6

'Me rehúso' de Danny Ocean. “Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados”. A ellos les dedica Danny Ocean 'Me rehúso', la canción que más éxito internacional le ha dado a este artista venezolano. El tema, de nuevo un reguetón, relata una historia de amor con trasfondo político: cuenta lo que sintió al tener que dejar atrás a un amor cuando se vio obligado a emigrar de su tierra. Crítico con el gobierno de Maduro, Danny Ocean lanza con frecuencia a través de las redes sociales mensajes de ánimo y apoyo a quienes protestan en Venezuela.

7

'Reggaeton lento (Bailemos)' de CNCO. Es el mayor éxito de la banda desde su creación, hace ahora dos años. Con 'Reggaeton lento (Bailemos)', lanzado en octubre de 2016, CNCO ha alcanzado el número uno en varios países y su videoclip está a punto de llegar a las mil millones de reproducciones en Youtube. El grupo que forman cinco jóvenes de origen latinoamericano se creó en Miami tras resultar sus integrantes ganadores de un programa de televisión emitido por Univisión, La Banda.

8

'Lumbra', de Cali y El Dandee. Los colombianos Cali y el Dandee se cuelan entre los más escuchados del año con una descarga de electrolatino con toques reggae. El dúo invita al cantante jamaicano Shaggy a sumarse a ‘Lumbra’, que mezcla español e inglés con ritmos pegadizos y bailables. Un tema que suena en radios y plataformas digitales desde enero de 2017.

9

'Otra Vez’ (feat. J Balvin), de Zion & Lennox. Vuelta al reguetón con un tema que alcanzó el número un número uno en países como México, Argentina, Ecuador, España e incluso en las listas latinas de Estados Unidos. Es el tema con más meses de recorrido en la plataforma: lleva sonando desde el 5 de agosto de 2016 y sigue en el top10. En este single del disco ‘Motivan2’, el dúo puertorriqueño se alía con el cantante colombiano de reguetón J Balvin.

10

'Rockabye’ (feat. Sean Paul & Anne-Marie), de Clean Bandit. La banda británica Clean Bandit batió sus propios récords con este tema que cierra la lista de los diez más escuchados en lo que va de año en Málaga. El tema dance con aires tropicales, interpretado junto a los cantantes Sean Paul y Anne-Marie, se lanzó el 21 de octubre de 2016. La letra habla de las dificultades de ser madre soltera en un guiño a la canción de cuna ‘Rock-a-bye Baby’. Fue un éxito en Reino Unido en las pasadas Navidades, se coló en los primeros puestos de más de veinte países y alcanzó el noveno lugar en la Billboard Hot 100 de Estados Unidos.