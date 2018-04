‘Music Has No Limits’, el triunfo de la música sin ataduras Un momento del espectáculo que combina géneros y estilos, desde lo más clásico a lo más contemporáneo. / SUR El espectáculo vuelve el 7 de abril al Cervantes tras el éxito de su primera visita REGINA SOTORRÍO Jueves, 5 abril 2018, 00:42

Un aria de ópera evoluciona de forma natural hacia una canción rock en un escenario en el que la estética clásica convive con la imagen del festival más transgresor. No hay reglas. ‘Music Has No Limits’ (MHNL) rompe con las ataduras de los géneros y los estilos en un espectáculo ecléctico y completo que levanta el telón del Teatro Cervantes el próximo 7 de abril (doble sesión a las 18.00 y 21.00 horas). El show regresa a Málaga avalado por el éxito de su última visita, hace justo un año, cuando no dejó ninguna butaca libre en el auditorio.

En detalle Lugar Teatro Cervantes. Fecha Sábado, 7 de abril, a las 18.00 y a las 21.00 horas. Entradas Entre 12 y 36 euros (más gastos). En www.musichasnolimits.com y en el Teatro Cervantes.

Treinta artistas ponen voz y música a un formato que funciona por su capacidad de llegar e impactar a todos los públicos. Lo consigue por su intensidad visual, con un potente juego de imagen y sonido, y por la fuerza de su contenido. La ‘playlist’ enlaza piezas maestras de la música clásica con funk, góspel, rap y heavy metal, sopranos interpretando arias de ópera y éxitos de house. Cantantes, virtuosos de los instrumentos y expertos Dj’s repasan los ‘hits’ de estrellas como Michael Jackson, U2, David Guetta, Lady Gaga, Adele, Queen, Guns ‘N’ Roses, Bruno Mars o The Police mezclados con compositores clásicos como Giacomo Puccini o Johann Sebastian Bach. La banda sonora de una vida concentrada en algo más de hora y media de show.

‘Music Has No Limits’ repite en el Cervantes con la misma filosofía de hace un año pero con aires renovados. «‘Music Has No Limits’ es una criatura viva que no para de crecer. Actualizamos el show de manera constante, añadimos nuevas canciones al repertorio, nuevos efectos, nuevas sorpresas, mejoras técnicas... La esencia siempre se mantiene, pero el espectáculo es diferente cada día. Nos hemos propuesto el reto de romper los esquemas del mundo de la música con un montaje que nadie más ofrece», asegura Tomás Aldás, productor del espectáculo.

Lo hace posible un elenco heterogéneo procedente de distintos orígenes y escuelas, desde las más prestigiosas en formación académica hasta autodidactas con talento innato, e incluso artistas callejeros. Varios integrantes han trabajado en grandes orquestas o con artistas internacionales muy conocidos. Completan el equipo especialistas en producción, escenografía y coreografía, entre otras disciplinas, para crear la «magia» de MHNL en cada representación.

‘Music Has no Limits’ regresa a Málaga tras llenar escenarios míticos como el Lincoln Center de Nueva York o el Teatro Real de Madrid. El show ha pasado por el Palazzo Pisani Moretta de Venecia (donde se celebra el baile de máscaras más exclusivo del Carnaval) y ha hecho bailar a 200.000 personas en el Bayfront Park de Miami. El secreto: la potencia de la música en vivo, la mezcla constante de ritmos diversos y una interpretación que apela a las emociones de quienes se sientan al otro lado de las tablas.