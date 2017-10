Muere Fats Domino, uno de los legendarios pioneros del rock and roll AGENCIAS WHASINGTON Jueves, 26 octubre 2017, 00:45

El legendario pianista y cantante Antoine 'Fats' Domino, considerado uno de los padres del rock and roll en la década de 1950 y 1960, falleció anoche a los 89 años de edad en Nueva Orleans (EEUU), informaron ayer sus familiares.

Domino, autor de éxitos como 'Blueberry Hill' y 'Ain't That a Shame' , vendió más de 65 millones de discos a lo largo de su carrera, y recibió un Grammy en 1987 por su trayectoria.

El fallecimiento fue confirmado por su hija, quien explicó que el mítico músico est uvo acompañado hasta el último momento por sus amigos y familia en Nueva Orleans.

Durante la década de 1950, Domino encabezó las listas de números uno de EEUU con su característico rhythm and blues, y solo fue superado por Elvis Presley. Su debut en 1949, 'The Fat Man', compuesto junto con Dave Bartholomew, es el primer disco de rock and roll que vendió más de un millón de copias.

Sus composiciones marcaron una época, y músicos como el propio Presley o John Lennon y Paul McCartnety le han citado como una de sus principales influencias.