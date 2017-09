Manuel Carrasco y Vanesa Martín no podrán actuar en Las Ventas Manuel Carrasco, durante un concierto. La Comunidad de Madrid deniega el permiso tras un informe del Ayuntamiento que señala que la seguridad no está garantizada EFE Madrid Martes, 12 septiembre 2017, 17:39

La Comunidad de Madrid ha denegado los permisos para celebrar los conciertos en Las Ventas de Manuel Carrasco y Vanesa Martín programados para el viernes y el sábado de esta semana, respectivamente, tras dos informes del Ayuntamiento de la capital donde se indica que la seguridad no está garantizada. Así lo han explicado fuentes de la Comunidad de Madrid, propietaria del recinto, que indican que el Gobierno regional no puede autorizar un evento donde no esté garantizada la seguridad por lo que ha trasladado a las empresas promotoras su decisión.

La promotora del concierto de Carrasco había emitido un comunicado en el que afirmaba que cancelaría el concierto si no recibía en el día de hoy los permisos y denunciaba no haber recibido respuesta ni del Ayuntamiento ni de la Comunidad pese a cumplir los protocolos. GTS ha indicado que devolverá los importes abonados por las entradas compradas a todos los asistentes.

Esta mañana, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido, ha asegurado que su Gobierno estaba a la espera del informe de viabilidad urbanística por parte del Ayuntamiento, que sin embargo defendía que se había emitido un dictamen "antes del verano". El informe, fechado el pasado 11 de agosto, ha sido recibido hoy por la Dirección General de Seguridad, según fuentes de la Consejería, mientras que desde el Consistorio afirman que se había enviado previamente.

Según indican fuentes municipales, en julio se solicitó la autorización para este concierto, que debe otorgar la Dirección de Edificación, que comunicó que no era posible hacerlo el 11 de agosto. Esta Dirección ha otorgado informes negativos de seguridad de forma reiterada sin que la Comunidad haya actuado y se han mantenido reuniones entre ambas administraciones para trasladar el problema, añaden las mismas fuentes.

La adaptación llevará meses

El informe indica que para se puedan realizar "espectáculos extraordinarios" es "imprescindible" que la plaza de toros se adecúe en materia de "seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización y accesibilidad". Para acometer estas obras se ha creado una comisión de trabajo para convertir la plaza en un edificio multiusos, compatibilizando estas actuaciones con la protección de Bien de Interés Cultural (BIC), con la plaza de toros de Valencia como referente.

En una reunión en abril, detalla el documento, la Comunidad -con representación de las direcciones generales de Patrimonio, Seguridad y Asuntos Taurinos-, el Ayuntamiento y la promotora acordaron realizar espectáculos extraordinarios por fases tras un "extenso plan de medidas correctoras". Dichas medidas aún no se han adoptado y en la documentación aportada por la promotora del concierto no se prevén medidas correctoras de seguridad en los diferentes accesos, por lo que el Ayuntamiento que no hay medidas "que otorguen suficiente seguridad para la realización del espectáculo".

La adaptación de Las Ventas se demorará meses, ya que según fuentes de la Consejería de Presidencia actualmente el proyecto está en fase de redacción después de que el pasado 29 de agosto la Comunidad aprobase destinar 15,1 millones a estos trabajos, que no van a interrumpir la temporada taurina. Los trabajos se realizarán después de que en junio se conociese un informe no vinculante del Ayuntamiento de Madrid en el que se alertaba de la necesidad de mejorar los sistemas de evacuación del ruedo madrileño.

La plaza de toros de Las Ventas, que se comenzó a construir en 1929 y fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1994, cuenta con un ruedo central de 60 metros de diámetro y dispone de unas 23.700 localidades. El edificio principal tiene cuatro niveles.

Los artistas muestra su indignación

Horas antes de que se confirmara la cancelación, tanto Carrasco como Martín publicaban un comunicado a través de sus respectivos perfiles en la red social Instagram, donde explicaban que su concierto en Las Ventas estaba en peligro ante la falta de información por parte de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.

