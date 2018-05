La 'Malagueña' suena en la Universidad de Minnesota y en un musical de Broadway Univerisdad de Massachusetts Marching Band. El tema es un clásico en bandas de cornetas y tambores de EE UU. / Youtube La composición de Lecuona ha traspasasdo las fronteras con versiones y usos de lo más variopinto, del jazz al rock and roll. Estas son algunas de ellas REGINA SOTORRÍO Málaga Domingo, 20 mayo 2018, 00:49

Cuando juega el equipo de hockey de la Universidad de Minnesota, suena la canción. En los campeonatos americanos de bandas de cornetas y tambores es ya un clásico. La toca la banda de la Universidad de Massachusetts y la de los Scouts de Madison. Se escuchó en un musical de Broadway y es ya prácticamente un estándar de la música surf. No hablamos de ningún hit del pop americano, se trata de la 'Malagueña'. La canción que el cubano Ernesto Lecuona dedicó a Málaga en su 'Suite Andalucía' (1933) ha traspasado fronteras con versiones y usos de lo más variopinto, del jazz al rock and roll.

Lecuona se inspiró en la música de raíz en general y en los sones de Málaga, en particular, incorporando de fondo el ritmo del verdial. En una entrevista a SUR en octubre de 1963, durante una visita a la ciudad, el pianista y compositor cuenta cómo surgió el tema: «Se preparaba en La Habana un gran espectáculo musical y los empresarios, los hermanos Velasco, me pidieron que hiciera algo español. El resultado fue la 'malagueña'». Para la fecha en la que hablaba, ya había contabilizado 43 arreglos sobre su composición.

Estas son algunas de sus interpretaciones más curiosas.

En el musical 'Blast!'

Este musical de Broadway, Premio Tony 2001 al Mejor Evento Teatral Especial y Emmy 2001 a la mejor coreografía, se compone de temas interpretados exclusivamente por instrumentos de marchas militares, acompañados de una atractiva puesta en escena. Entre los números, se incluye la 'Malagueña'.

Un clásico en bandas de cornetas y tambores de EE UU

Madison Scouts

Univerisdad de Massachusetts Marching Band

Minnesota Marching Band

Las competiciones de bandas de corneta y tambores son todo un clásico en EE UU y en su catálogo de temas se ha hecho un hueco la 'Malagueña'. Con ella, la banda de corneta y tambores de los Madison Scouts ganó en 1988 Drum Corps International (DCI). La banda de la Universidad de Massachusetts la ha convertido en una composición habitual en su repertorio. Y también la agrupación de la Universidad de Minnesota, que la interpreta tras cada victoria del equipo de hockey masculino como tradición.

La canción con la que Kristi Yamaguchi se llevo el oro olímpico

Con la 'Malagueña' de Lecuona interpretada por Stanley Black and his Orchestra, la patinadora artística Kristi Yamaguchi dio a EE UU la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992. Otros patinadores, como el campeón español Javier Fernández, la usaría también para sus exhibiciones.

Un estándar de la música rock and roll y surf

Bill Haley & His Comets

The Trashmen

The Boss Martians

A partir de los años 60, la 'Malagueña' se coló en las salas de fiesta y en los conciertos de ese nuevo estilo que arrasaba entre los jóvenes, el rock and roll. La banda de Minneapolis The Trashmen la versionó a principios de los años 60 acercándola al surf rock. La canción figuraba en el disco 'Surfin' Bird' publicado en 1963, el de mayor éxito del grupo con un single del mismo nombre utilizado en multitud de series y películas. De Bill Haley & His Comets circula una grabación del tema en directo realizada en Estocolmo en el año 1968. Más recientemente, en 1999, The Boss Martians incluyeron una versión en el disco 'Lockdown Party With: The Boss Martians'. La ya mítica banda de Tacoma ofrece este año su un único concierto en Europa el sábado 26 de mayo en el Festival Surforama de Valencia.

Un tema jazz para una big band

El músico estadounidense de jazz Bill Holman hizo un arreglo de la 'Malagueña' para la Orquesta Stan Kenton. El pianista ya había incluido la canción de Lecuona en su álbum 'Sketches on standards', de 1953. El arreglo jazz aparecía en el disco 'Adventures in Jazz' de la orquesta publicado en 1961, ganador de un premio Grammy. Desde entonces ha sido interpretada por diferentes big bands.