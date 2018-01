Una malagueña, autora de una de las canciones favoritas para ir a Eurovisión María Peláe junto a Alba Reig en una foto subida a su cuenta de Instagram. La concursante más joven de la nueva edición de Operación triunfo, Aitana, interpreta 'Arde', un tema compuesto por María Peláe junto a Alba Reig de Sweet California ALMUDENA NOGUÉS Málaga Viernes, 26 enero 2018, 15:49

"Sí familia. Uno de los temas que aspiran a ser la canción de Eurovisión de este año es una composición mía junto a una gran artista @albasweetc. Y @aitana_ot2017 será la pedazo de voz encargada de defenderla, ¡gózala! Qué honor haber escrito 'Arde', y es que es tan necesario que sea escuchado!" Con estas palabras hacía público María Peláe en Instagram uno de los grandes regalos que le ha dado este arranque de 2018. Y es que la canción escrita por esta malagueña de Puerto de la Torre es una de las elegidas para representar a España en el próximo festival de la canción. Y no solo eso. Según las primeras encuestas sería una de las favoritas después del dueto de Amaia y Alfred, que parte como la preferida en los sondeos de medios y portales especializados.

Esta semana se han conocido las canciones y candidaturas que lucharán en la gala del próximo lunes 29 de enero por representar a España en Eurovisión. Un total de 9 temas -5 individuales, 3 dúos y una grupal- de diferentes estilos y registros para que los eurofans puedan elegir la mejor propuesta para Lisboa 2018. A falta de pocos días para la gala decisiva, y tras haber escuchado ya las candidaturas en el primer pase de micros, las encuestas apuntan a un vencedor claro: el dúo de la pareja más popular de la academia. Sin embargo, muy de cerca en ese podio figura el tema escrito por Peláe junto a Alba, de Sweet California. Una canción hecha "a medida" para la cita eurovisiva, como ha explicado a SUR una de sus compositoras. "Nos enteramos de que pedían temas para los chicos de Operación Triunfo y Alba y yo nos encerramos durante tres días en un estudio hasta enviar una a Televisión Española. Pensamos en una opción que encajara con el estilo del festival ,y finalmente, entre más de 200 escogieron la nuestra", explica esta malagueña de 27 años.

Así es María Peláe Al ritmo de la energía positiva

María Peláe (Málaga, 1990) es una apasionada de la música, a la que lleva una década dedicada profesionalmente. Con apenas nueve años ya hacía sus pinitos con la percusión en las juergas flamencas de casa. Incluso escribía sus propias canciones. Lo lleva en la sangre. En su familia hay más de una cantante, compositora y músico, así que ella no podía esquivar el destino. A los once años le regalaron una guitarra, 'pescao', y desde entonces no se ha separado de ella, como recogió SUR en un reportaje sobre su trayectoria.

"Para mí es un orgullo oír un tema mío en la voz de Aitana ya que ello significa que se empieza a dar una oportunidad a los pequeños compositores" maría peláe / cantautora

A los 16 años se subió por primera vez a un escenario dándose a conocer con el seudónimo ‘Alsondelpez’. Así recorrió gran parte de la geografía española y algunos de los locales más míticos de la canción de autor. Actualmente esta malagueña -que lleva cinco años residiendo en Madrid por motivos de trabajo- se encuentra de gira con su primer trabajo de estudio 'Hipocondría', publicado la pasada primavera. Su música se caracteriza por sus letras contundentes cargadas de crítica social con toques autobiográficos, una buena dosis de sátira e influencias de la copla más tradicional. De hecho, entre sus referentes desde pequeña figuran mujeres como Lola Flores, Rocio Jurado, Estrella Morente, Pasión Vega o Celia Cruz.

Una balada reivindicativa

Ahora, esta malagueña da un paso más en su carrera logrando que sus letras tengan el eco que da una plataforma de la talla de Operación Triunfo y del festival de Eurovisión. Un "sueño" que aún no se cree. "Para mí es un orgullo muy grande oír un tema mío en la voz de Aitana ya que ello significa que se empieza a dar una oportunidad a los pequeños compositores, procedentes de círculos más reducidos. Ellos nos permite que nuestro mensaje llegue a más gente y nos ilusiona", ha asegurado en conversaciones con este periódico.

Sobre 'Arde', la balada suya que aspira a representar a nuestro país en Europa, Peláe afirma que es una "canción de autor profunda". "Es reivindicativa, pero de forma muy sutil. Sin buscar culpables, sin ahondar demasiado pero sí busca despertar conciencias, que todos miremos hacia dentro al escucharla y no nos tapemos los ojos ante lo que ocurre en el mundo", sostiene.

Aitana, en el pase de micros de las pruebas de Eurovisión en la Academia de OT.

No es la primera vez que esta vecina de Puerto de la Torre se cuela en la final de un concurso. Más joven llegó a ser finalista por la canción de la lucha contra la pobreza en el programa de la ONU ('I fight poverty'), ganó el primer premio del certamen internacional de Melilla -fue la primera mujer que lo consiguió-, el segundo premio del certamen internacional de cantautores en Burgos y a nivel andaluz se alzó con el galardón del Certamen de Canción de Autor convocado por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en el marco del programa Desencaja.