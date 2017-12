Macaco, Huecco, Sub Focus y Green Valley se suman al cartel del Weekend Beach Festival de Torre del Mar Macaco estará en Torre del Mar en julio. / E. C. El festival se celebra del 4 al 7 de julio EUROPA PRESS Viernes, 22 diciembre 2017, 17:44

Los artistas Macaco, Fyahbwoy & Forward Ever Band, Ill Niño, Sidecars, Green Valley, Boikot, Huecco, Sub Focus, We The Lion, Antílopez y Arco, entre otros; actuarán en el Weekend Beach Festival de Torre del Mar, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga. Este evento tendrá lugar del 4 al 7 de julio.

La organización ha informado este viernes a través de un comunicado, que un total de 17 "nuevas y eclécticas" actuaciones que aportarán "aire fresco" a un cartel que es uno de los "más atractivos" de los festivales veraniegos.

El cantante y compositor Macaco, que prepara nuevo disco para 2018, es uno de los primeros nombres en sumarse al festival que junto a Arco y Huecco darán "sabor a ese estilo que tanto gusta" en el festival, el mestizaje y la fusión. Además, estará la banda internacional bosnia Dubioza Kolektiv y su 'ska' mezclado con reggae y música popular bosnia "dará mucho juego".

El rap y el hip hop también estarán presentes con la participación de artistas como Fyahbwoy & Forward Ever Band, y Green Valley, que promocionará su último lanzamiento disco grafico en la playa de Torre del Mar.

El rock y metal serán protagonistas con los artistas internacionales como Ill Niño, grupo residente en Estados Unidos y formado por miembros de Guatemala, Brasil, Venezuela, Perú, México y República Dominicana y "fenómenos nacionales de alto voltaje tan queridos" como Boikot. Un poco "más suaves vestidos de ese rock tierno incandescente que tanto gusta y de rabiosa actualidad llegarán Sidecars que se unirán a este lado de la calle más salvaje", han comunicado.

El pop y el indie estará presente con el grupo We The Lion que con su indie-folk "han traspasado fronteras y actuarán como una de las grandes sorpresas de esta edición".

Los españoles Antílopez, los creadores del "'chiripop' absurdo depresivo", también actuaran en este festival. La parte local vendrá de los malagueños Ballena que han entrado "en primera división del indie de la mano de uno de sus sellos más pródigos, Subterfuge".

En el apartado dedicado a la electrónica, la organización ha confirmado en este último avance uno del dance en el Reino Unido, Subfocus y la dj techno Fátima Hajji. También estarán el dj Horacio Cruz y el dúo Iseo & Dodosound with the Mousehunteres que "ha sido capaz de unir el reggae y el dub en nuestro país, que siguen siendo virales y eternamente independientes", ha informado. Por último, el artista local Rodrigo Tore Dj ha completado el escenario "más nocturno", ha concluido.