León Benavente arrasan en La Cochera Cabaret porque son una máquina de hacer hits F.J. ACEVEDO El cuarteto, uno de los grupos más relevantes de la música indie en nuestro país, cumplió con creces las expectativas más optimistas TXEMA MARTÍN Miércoles, 6 diciembre 2017, 13:48

El cuarteto, uno de los grupos más relevantes de la música indie en nuestro país, ya había agotado todas las localidades desde hace un par de meses para esta cita organizada por cervezas San Miguel y que cumplió con creces las expectativas más optimistas. Su concierto de anoche en La Cochera Cabaret, que se ha relevado como un lugar de culto para la afición musical malagueña, supuso la antepenúltima fecha de una gira que les ha hecho grandes y portátiles, llevando la fuerza de su directo a más de 150 escenarios diferentes, que ya es decir, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Lo que pasó anoche con León Benavente fue un regalo a los trescientos artefactos humanos que consiguieron hacerse con una entrada, bien por fortuna o por velocidad, y que les dio derecho a ver a menos de diez metros a un grupo capaz de congregar a miles de fieles bajo su hechizo en las decenas de festivales en los que ha levantado el polvo. Pronto se constata que a este grupo no le hace falta rebuscar en su discografía para encontrar el oro, ya que entre el manojo de discos que han lanzado hasta la fecha resulta literal y literariamente imposible encontrar una canción mala, que no guste, que no tenga chispa o que no provoque que cuando la escuches se te mueva algo, por dentro o por fuera de tu cuerpo. Comenzaron por ‘Tipo D’, un tema imprescindible y que acumula en un solo ritmo toda tu filosofía, y terminaron en un aclamado bis por ‘Ser brigada’, otro disparo al corazón que es el relato en clave ‘road movie’ de esta banda que toma su título de una carretera comarcal. Siguiendo el repertorio de la gira de su último EP, ‘En la selva’, una de las mayores sorpresas llegó cuando el cantautor rock Ángel Stanich, “un hombre con una silueta más reconocible que la de Lucky Luke”, apareció en el escenario para cantar ‘Maestros antiguos’ que es, a su vez, otra joya que mezcla glam, pop, rock, en definitiva un montón de influencias cuyo nexo común es la eficacia, tal y como sucede en todas estas canciones que conforman un repertorio resplandeciente. Para entonces ya nos habían ganado con ‘Gloria’, ‘La Ribera’, ‘California’, ‘Habitación 615’ y así, en fin, hasta quince trallazos infalibles repartidos en un directo al que resultaría deshonesto poner reparos. León Benavente hicieron anoche algo divertido, por el bien de esta ciudad.