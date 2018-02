El Kanka: un trampolín para un nuevo ‘salto’ El estilo desenfado y simpático de El Kanka está presente en este nuevo trabajo. / Ñito Salas El cantante malagueño presenta en el CAC con la organización de Fnac su nuevo trabajo,‘El arte de saltar’ IVÁN GELIBTER Sábado, 24 febrero 2018, 00:32

Algo pasa en los conciertos de El Kanka. Es una sensación agradable;un sentimiento que viene dado por la certeza que uno va a tener de que va a pasar un rato muy divertido. Quizá sea eso, unido a la calidad de su música, lo que ha provocado que en estos últimos años conseguir una entrada para alguno los 72 conciertos que dio en su última gira fuera prácticamente una quimera.

Eso mismo pasó ayer en la nueva edición del ciclo ‘Noche en el museo’; un evento celebrado en el CAC con la organización de Fnac, y que ya dado la oportunidad de escuchar en este formato a artistas de la talla de Diana Navarro, Zenet, Rozalén, M Clan o Pablo López; y que en realidad es el homenaje perfecto en un sentido recíproco: el artista tiene la oportunidad de presentar su nueva propuesta ante un pequeño grupo de fieles seguidores, mientras que éstos disfrutan de un recital íntimo con canciones de estreno.

En el caso del malagueño, las entradas estaban agotadas desde hace días; y no era para menos, ya que la nueva propuesta del cantautor, el disco ‘El arte de saltar’ que ayer mismo salía a la venta, es el resultado de un proceso de madurez musical que además no deja atrás lo que le ha hecho triunfar en toda la escena española. Tal como él mismo reconocía en una entrevista a este periódico hace una semana, no se trata de un disco planteado como tal. «Yo hago canciones y luego ya las pongo todas juntas», afirmaba. Eso podrá ser cierto, pero lo que también es indiscutible es que temas como ‘Por tu olor’ (en el que colabora Jorge Drexler) forman parte de una influencia de los cantantes latinomericanos, especialmente de Mercedes Sosa, a la que admira, y cuyos sonidos eran su «música de cuna».

Aunque estaban previstos seis temas, no pudo evitar cantar varios bises

«Estoy cansado físicamente, reventado. Pero muy feliz de esta visita fugaz a mi tierra», señalaba. «Es que vosotros sois además el público más exigente, el más difícil. Es el público de Málaga, sí, pero también está mi familia», añadía entre las risas del público.

Si algunas de estas canciones tenían esa esencia del cono sur, otras no recordaban sino al propio Kanka. Ese es el caso de ‘Demasiada pasión’; una letra que solo podía firmar el cantautor malagueño, que junto a su guitarra no dejó de hacer esas pequeñas paradas tan habituales en sus interpretaciones, y que ya son una seña de identidad.

Canciones coreadas

Si algo está claro con El Kanka, es que sus fans son incondicionales. Y eso se demostraba cuando, pese a que el disco acababa de salir, buena parte de los asistentes ya coreaban sus canciones como si formaran parte de trabajos anteriores. ‘Andalucía’, el tema dedicado a esta tierra, fue una de las más celebradas; un homenaje a una forma de vivir, de ver las cosas, a través de un recorrido que iba desde la Alameda a la Alhambra, y pasando por ese mes de febrero «en que ya huele a Carnaval». «Nadie te va a querer como Andalucía te quiere», dicen sus versos.

Es cierto que este formato está previsto para cinco o seis canciones, pero el malagueño no pudo evitar lucirse algo más con algunos bises. Lo que sí dejó claro es que si lo de ayer era el trampolín de este nuevo salto, El Kanka sigue teniendo el mismo arte que siempre para hacerlo con éxito.