«A todos nos gusta sentirnos queridos» Bunbury estrena disco y gira por España. :: JOSE GIRL Se reinventa una vez más con 'Expectativas', un disco maduro, solvente y con actitud, comparable a los mejores Nick Cave y PJ Harvey Enrique Bunbury Músico ÓSCAR CUBILLO Viernes, 20 octubre 2017, 00:35

Madrid.Hoy ve la luz el nuevo y noveno álbum oficial del ex héroe del silencio Bunbury. Se titula 'Expectativas', ha tardado cuatro años en acabarlo y lo ha grabado con su banda habitual, Los Santos Inocentes, reforzada por un saxofón enigmático. Colmado de rock clásico, maduro y reflexivo, según la promoción es «su disco más carnívoro, feroz y diagnosticador». Lo presentará en gira española en la primera mitad de diciembre. No pasará por Euskadi, pero recalará el día 2 en Santander.

- Vive en Los Ángeles, California. ¿Por qué se mudó ahí?

- Vivo entre California y El Puerto Santa María (Cádiz) desde hace ocho años. Me gusta cambiar. Recibir información de distintas formas de ver la vida. Los Ángeles es una gran capital y, como tal, tiene una oferta cultural fascinante e inabarcable.

- ¿Le duelen especialmente los sucesos de Cataluña como vecino aragonés? ¿Su nueva canción 'Cuna de Caín', donde se habla de guerra civil, está inspirada en ello de alguna manera?

- En absoluto. Me llama mucho la atención esta apreciación. Porque no eres el primero que me lo dice. Es una canción basada en una relación entre dos personas. Una relación vampírica y anuladora que necesita de la distancia, la separación y el olvido.

- También dice que 'el exilio es mejor que vuestra prisión de mediocridad y vulgaridad, de envidias e ingratos'. ¿Le duelen las críticas?

- A todos nos gusta sentirnos queridos. Es obvio que los que trabajamos en un área creativa deseamos que nuestra obra sea aplaudida. No tiene sentido decir que no te importa. Es por eso por lo que publicamos y mostramos nuestro trabajo al público. Si nos diera igual, nuestra obra quedaría guardada en un cajón.

- En 'Parecemos tontos' clama que conseguirán engañarnos a todos. ¿Quiénes son los mentirosos?

- ¿Quién maneja los hilos realmente? ¿Hasta qué punto nuestros gobernantes son quienes toman las decisiones? Hay muchas teorías al respecto. Hay quienes piensan que son las grandes empresas multinacionales. Otros dicen que los bancos y las grandes fortunas. ¿Es el Club Bilderberg? Incluso hay quien cree que son 'reptilianos' quienes están detrás de todo.

- En la letra de 'Bartleby' canta 'cumplí con mi deber como ciudadano y marido, pagué mis impuestos contra mi voluntad'. ¿Es autobiográfica?

- No, se basa en el protagonista de 'Bartleby, el escribiente', el relato de Herman Melville. Es un personaje maravilloso que, ante los diferentes encargos de su jefe, siempre responde con un «preferiría no hacerlo». Esta actitud me parece, cada día más, especialmente fascinante.

- ¿Cómo serán los conciertos de la gira? Es tan camaleónico...

- Esta gira va a estar centrada en el nuevo álbum, pero también habrá espacio para recuperar algunas canciones emblemáticas de todas las épocas. Y el espectáculo está totalmente renovado. Nos esperan muchos meses en España, Latinoamérica, USA y Europa. Y vamos a darlo todo.