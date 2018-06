El grupo para sibaritas a la sombra de The Beatles The Kinks, rock para oídos selectos desde los barrios obreros de Londres. / SUR La Librería Áncora de Málaga capital acogerá el viernes la presentación de una amplia monografía sobre The Kinks ANTONIO JAVIER LÓPEZ Martes, 5 junio 2018, 00:58

Un rasgueo de guitarra eléctrica y una voz ronca: 'Girl, you really got me going / you got me so I don't know what I'm doing now...'. Una de esas canciones que tararean millones de personas en todo el mundo sin, quizá, saber que es obra de The Kinks. Un fenómeno casi inverso al de otras bandas británicas de la época, sobre todo, The Beatles y The Rolling Stones, cuya fama trasciende con mucho sus propias canciones.

Una línea de sombra sobre la que ahora pone luz 'Atardecer en Waterloo' (Sílex Ediciones), la extensa monografía escrita por Manuel Recio e Iñaki García que ambos presentarán este viernes (19.00 horas) en la malagueña Librería Áncora. Además, la cita literaria tendrá su propia banda sonora, con la actuación en acústico de Javier Ojeda junto al guitarrista Julio García.

«Era una deuda histórica, porque los grupos de la época como The Beatles, The Rolling Stones o The Who cuentan con miles de referencias bibliográficas, ya no sólo en inglés sino también en castellano y The Kinks, que son un grupo casi de la misma entidad y de la misma época, apenas tenía bibliografía en castellano», sostiene Recio.

Y la siguiente pregunta consiste en preguntarse por qué. Responde Recio: «The Kinks en España no tuvieron un éxito tan descomunal como The Beatles o The Rolling Stones. Era un grupo más selecto y circunscrito a ambientes más musicales. Cuando vinieron a España en 1966, tocaron en una sala pequeña de Madrid y el año anterior The Beatles vinieron a Las Ventas y la Monumental de Barcelona, con unos aforos increíbles».

«Su discográfica tampoco los promocionaba mucho en España –añade Recio– y ellos además tuvieron una carrera ajena a las modas imperantes. Eso pudo influir en que durante los 60 y 70 no tuvieran aquí mucho éxito. A partir de los 80 son muy reivindicados por músicos, artistas, escritores, cineastas. El reconocimiento masivo ha tardado y eso se refleja en la bibliografía».

Ahora, 'Atardecer en Waterloo' se presenta como «la gran Biblia en castellano de The Kinks», en palabras de Recio, quien recuerda que la monografía, que roza las 800 páginas, es el fruto de más de tres años de trabajo. Con ese bagaje, Recio sostiene que la diferencia esencial entre The Kinks y otras bandas icónicas de la época reside en «el ingenio creativo de Ray Davies». Y añade: «En The Beatles había la dupla Lenon-McCartney; en los Stones, Jagger-Richards y The Kinks era el grupo de Ray Davies, para bien y para mal. Un tipo con una mente privilegiada, con una capacidad de composición asombrosa, pero también con sus dificultades».

Retratista social

«Él ha sido sobre todo un gran retratista social de la Inglaterra de su tiempo. Fue trazando los perfiles de ese 'ordinary man', de ese hombre de barrio en el que nadie ponía el foco. Mientras otros hacían temas muy grandilocuentes, ellos iban hacia los personajes de su barrio del norte de Londres», apostilla Recio.

«Su punto fuerte musical fue la introducción de esos sonidos duros en la época en la que nadie hacía ese tipo de experimentos sonoros», añade Recio antes de trazar una suerte de itinerario musical de amplia carrera de The Kinks, desplegada durante casi cuatro décadas: «Empiezan sonando duros y directos, a mediados de los 60 se centran más en los retratos de la sociedad obrera británica con una belleza más melancólica, en los 70 ofrecen una evolución hacia el vodevil y la música de cabaret, mientras que en los 80 se dejan influenciar por el rock más primitivo».

Una carrera con dos temas referenciales: 'You really got me' y 'Lola'. El primero, a principios de los 60, fue «un terremoto musical» y 'Lola', éxito de los 70, «ya no es una canción corta, directa y sencilla, sino que hay una historia, la de un chico primerizo que se enamora de un travesti y el travesti juega con sus sentimientos», cierra Recio.