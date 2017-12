Un grupo infantil de rock de San Pedro Alcántara dedica su primer videoclip a la lucha contra el acoso escolar Josele-Lanza - Devils in the Sky, integrado por cuatro chicas y un chico de entre 8 y 15 años, ha contado con la colaboración del vocalista de O´Funk´illo MÓNICA PÉREZ Marbella Martes, 26 diciembre 2017, 17:03

Aunque sus edades oscilan entre 8 y 15 años sus referentes musicales no son ni mucho menos grupos de su generación. Apuestan por clásicos inmortales del rock como AC/DC, Iron Maiden o Rolling Stones, de los que han bebido a la hora de grabar los tres temas que integrarán su primer álbum que se presentará en febrero próximo. Como aperitivo, esta banda nacida en una academia de música de San Pedro Alcántara, Rock Factory, acaba de estrenar su primer videoclip, ‘Something to say’, donde hacen una crítica al acoso escolar. El vocalista del grupo sevillano O´Funk’illo, les echa una mano en este camino que acaban de iniciar colaborando en el tema.

Devils in The Sky son Sara (vocalista, 15 años), María (vocalista, 13 años) Blanca (guitarra, 10 años), Lluvia (bajo, 14 años), Julia (teclado y guitarra, 14 años) y el benjamín Sergio (batería, 8 años). «Hicimos este vídeo porque nos apetecía mucho que la gente viera lo que tocamos, pero además queríamos decir que nosotros no nos callamos, que hay que luchar contra el ‘bulling’, que si alguien ve una situación de acoso escolar debe denunciarlo. Sabemos lo que es eso y queremos que no se calle», explica Lluvia, quien reconoce haber tenido muy de cerca algún caso de acoso. Ella, asegura, no se calló. «Se lo dije al director del centro y a los padres».

Vídeo. Este es el vídeo de la banda. / Youtube

El Centro Cultural del Trapiche de Guadaiza, en San Pedro Alcántara, ha sido el escenario elegido para la presentación oficial del videoclip, un acto que ha estado respaldado por el Ayuntamiento de Marbella, con la presencia de la alcaldesa Ángeles Muñoz, y los ediles sampedreños Manuel Cardeña y Manuel Osorio. Entre el público, orgullosos familiares y profesores de los pequeños que poco podían imaginar que la aventura llegaría tan lejos. El grupo cuenta con un canal en Youtube donde arrastran ya a una legión de seguidores.

El buen ojo del profesor Rafa Reyes hizo que las piezas encajaran. «Rafa vio que destacábamos cada uno en lo nuestro y decidió juntarnos, empezamos... y hasta aquí», explica María, otra de las integrantes.

Lo suyo es el rock por encima de todo y aunque empezaron haciendo versiones de sus grupos favoritos pronto apostaron por el producto propio y ya son tres los temas que han grabado y los que se reunirán en su primer trabajo ‘It´s a new age’, que nacerá de una campaña de ‘crowdfunding’ iniciada por el padre del pequeño de la banda. A sus 8 años, Sergio reconoce que la pasión por la música le viene de pequeño. Comenzó a tocar la batería a los 4 años. Su padre, que formó parte de un grupo musical, terminó acompañándole.

03:33 Vídeo. Una de las actuaciones de Devils in The Sky. / Josele-Lanza -

Saben del esfuerzo y el sacrificio que supone continuar su carrera en la música. No les importa. Dedican muchas horas al día a ensayar. Los sábados, en grupo. El resto de la semana, cada uno en su especialidad. Y todo ello compatibilizado con sus estudios. El objetivo, a día de hoy, lo tienen claro: «queremos darnos a conocer, que el mayor número de personas sepan lo que somos capaces de hacer». Son conscientes además de que la formación debe ser una constante, por ello el dinero que recauden con la venta del disco se dedicará a sus estudios y a la mejora de sus equipos.